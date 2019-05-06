Зеленський мимобіжно поспівчував трагедії у "Шереметьєво"

Новообраний Президент Володимир Зеленський поспівчував близьким загиблих у трагедії в московському аеропорту "Шереметьєво".

Про це Зеленський написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Життя – це найвища цінність. Про те, що його слід берегти, нам нагадують наші втрати на фронті, трагедії, подібні до терактів на Шрі-Ланці та аварії в Шереметьєво. Загиблих не повернути. Ми співчуваємо близьким і пам’ятатимемо про тих, кого більше немає", - написав новообраний Президент.

Водночас чинний Президент Петро Порошенко ніяк не висловився з приводу шереметьєвській трагедії.

Як повідомляли Українські Новини, лайнер "Аерофлоту", що здійснив аварійну посадку в аеропорту "Шереметьєво", прямував з Москви до Мурманська. За фактом аварійної посадки і загоряння літака порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 263 КК РФ ("Порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, що призвело з необережності смерть двох і більше осіб").

В Росії назвали основні версії аварії літака в "Шереметьєво".

ЗМІ писали, що в пожежі літака в московському Шереметьєво загинув громадянин США.