Курс долара і євро в обмінниках впав

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 03 травня на 4,54 коп. до 26,7397 UAH\/USD, курс купівлі - на 2,08% до 26,4174 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 0,61% до 29,4319 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 4,21 коп. до 29,9671 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n26,4174\r\n26,7397\r\n29,4319\r\n29,9671\r\n3,62\r\n4,20\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n26,5500\r\n27,0000\r\n29,6300\r\n30,4000\r\n4,00\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n26,3000\r\n26,6000\r\n29,2000\r\n29,7500\r\n2,50\r\n4,04\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, після вихідних НБУ знову зміцнив гривню до 26,4 UAH\/USD\r\nРаніше економісти спрогнозували курс гривні на травень і назвали головні ризики.\r\nТим часом, Національний банк зберіг прогноз зростання ВВП.