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06 травня 2019, понеділок, 10:00 30
Фінанси 2019-05-06T13:15:03+03:00
Українські Новини
Курс долара і євро в обмінниках впав

Курс долара і євро в обмінниках впав

Долар. Фото: pixabay
Долар. Фото: pixabay

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 03 травня на 4,54 коп. до 26,7397 UAH/USD, курс купівлі - на 2,08% до 26,4174 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 0,61% до 29,4319 UAH/EUR, курс продажу знизився на 4,21 коп. до 29,9671 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,4174 26,7397 29,4319 29,9671 3,62 4,20
Максимальний 26,5500 27,0000 29,6300 30,4000 4,00 5,00
Мінімальний 26,3000 26,6000 29,2000 29,7500 2,50 4,04

Як повідомляли Українські Новини, після вихідних НБУ знову зміцнив гривню до 26,4 UAH/USD

Раніше економісти спрогнозували курс гривні на травень і назвали головні ризики.

Тим часом, Національний банк зберіг прогноз зростання ВВП.

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