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03 мая 2019, пятница, 10:00 291
Финансы 2019-05-03T10:00:05+03:00
Українські Новини
Курс доллара подскочил перед выходными после резкого обвала

Курс доллара подскочил перед выходными после резкого обвала

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 2 мая на 7,32 коп. до 26,8010 UAH/USD, курс покупки - на 7,11 коп. до 26,4187 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 8,68 коп. до 29,4368 UAH/EUR, курс продажи повысился на 7,76 коп. до 30,0258 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 26,4187 26,8010 29,4368 30,0258 3,68 4,23
Максимальный 26,5600 27,0000 29,6200 30,4000 4,02 5,00
Минимальный 26,0000 26,7000 29,0000 29,8500 2,50 4,05

Как сообщали Українські Новини, после пасхальных праздников доллар обвалился сразу на 13 копеек.

Тем временем, экономисты спрогнозировали курс гривны на май и назвали главные риски.

За месяц доллар рухнул почти на 70 копеек, а евро на целую гривну.

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