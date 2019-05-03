Курс доллара подскочил перед выходными после резкого обвала

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 2 мая на 7,32 коп. до 26,8010 UAH\/USD, курс покупки - на 7,11 коп. до 26,4187 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 8,68 коп. до 29,4368 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 7,76 коп. до 30,0258 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n26,4187\r\n26,8010\r\n29,4368\r\n30,0258\r\n3,68\r\n4,23\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n26,5600\r\n27,0000\r\n29,6200\r\n30,4000\r\n4,02\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n26,0000\r\n26,7000\r\n29,0000\r\n29,8500\r\n2,50\r\n4,05\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, после пасхальных праздников доллар обвалился сразу на 13 копеек.\r\nТем временем, экономисты спрогнозировали курс гривны на май и назвали главные риски.\r\nЗа месяц доллар рухнул почти на 70 копеек, а евро на целую гривну.