После выходных НБУ снова укрепил гривну до 26,4 UAH/USD

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 мая, на 7,67 коп. до 26,4805 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3-5 мая, на 6,45 коп. до 26,5572 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3443,3705 100 долларов США 2648,0461 100 швейцарских франков 2595,0061 1000 иен 237,4514 10 российских рублей 4,0972 100 евро 2953,8954

Как сообщали Українські Новини, НБУ укрепил гривну на конец недели до 26,5 UAH/USD.

Ранее экономисты спрогнозировали курс гривны на май и назвали главные риски.

Тем временем, Национальный банк сохранил прогноз роста ВВП.