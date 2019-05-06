После выходных НБУ снова укрепил гривну до 26,4 UAH/USD

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 мая, на 7,67 коп. до 26,4805 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3-5 мая, на 6,45 коп. до 26,5572 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3443,3705\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2648,0461\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2595,0061\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n237,4514\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n4,0972\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2953,8954\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nКак сообщали Українські Новини, НБУ укрепил гривну на конец недели до 26,5 UAH\/USD.\r\nРанее экономисты спрогнозировали курс гривны на май и назвали главные риски.\r\nТем временем, Национальный банк сохранил прогноз роста ВВП.