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06 мая 2019, понедельник, 08:16 142
Экономика 2019-05-06T08:16:01+03:00
Українські Новини
После выходных НБУ снова укрепил гривну до 26,4 UAH/USD

После выходных НБУ снова укрепил гривну до 26,4 UAH/USD

Гривна. Фото: pixabay
Гривна. Фото: pixabay

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 мая, на 7,67 коп. до 26,4805 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3-5 мая, на 6,45 коп. до 26,5572 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3443,3705
100 долларов США 2648,0461
100 швейцарских франков 2595,0061
1000 иен 237,4514
10 российских рублей 4,0972
100 евро 2953,8954

 

Как сообщали Українські Новини, НБУ укрепил гривну на конец недели до 26,5 UAH/USD.

Ранее экономисты спрогнозировали курс гривны на май и назвали главные риски.

Тем временем, Национальный банк сохранил прогноз роста ВВП.

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