Ляшко заявил, что вопрос инаугурации "второстепенный", поэтому он не пришел на встречу с Зеленским

Председатель Радикальной партии и фракции в Верховной Раде Олег Ляшко объяснил, что не пришел на встречу депутатов с новоизбранным Президентом Владимиром Зеленским, поскольку считает вопрос избрания даты инаугурации второстепенным.\r\nОб этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"На встречу с Зеленским, где обсуждался вопрос инаугурации, я не пошел. Захочет Владимир встретиться и посоветоваться - он знает мой телефон. Главная тема нашей будущей личной беседы - это не дата инаугурации (вопрос на самом деле второстепенный для украинцев!)", - написал Ляшко.\r\nПри этом он добавил, что основными вопросами для обсуждения считает восстановление мира в Украине, восстановление экономики и преодоление бедности.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский настаивает на проведении инаугурации 19 мая. "Самопомощь" выступает за скорейшее назначение инаугурации Зеленского.\r\nРанее в Раде предложили провести инаугурацию Зеленского 19 мая.\r\nТем временем Портнов опубликовал проект указа президента Зеленского о роспуске парламента.