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04 мая 2019, суббота, 13:34 30
Верховная Рада и партии 2019-05-04T13:34:57+03:00
Українські Новини
Зеленский и Парубий обсудили инаугурацию, - СМИ

Зеленский и Парубий обсудили инаугурацию, - СМИ

Верховная Рада.
Верховная Рада.

В субботу, 4 мая, победитель президентских выборов Владимир Зеленский встретился с председателем Верховной Рады Андреем Парубием. Встреча прошла в здании украинского парламента.

Об этом сообщает Деловая столица со ссылкой на источники.

Сообщается, что политики проговорили около 40 минут про работу Рады и про инаугурацию. После встречи спикер ВР разослал письма руководителям парламентских фракций с просьбой встретиться сегодня в 15:00.

На данной встрече главы фракций должны окончательно согласовать дату инаугурации нового главы государства. Встречу также подтвердил глава фракции "Самопомич" в Верховной Раде Олег Березюк.

Как сообщали Українськi Новини, в Раде предложили провести инаугурацию Зеленского 19 мая.

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