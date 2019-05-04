Зеленский и Парубий обсудили инаугурацию, - СМИ

В субботу, 4 мая, победитель президентских выборов Владимир Зеленский встретился с председателем Верховной Рады Андреем Парубием. Встреча прошла в здании украинского парламента.

Об этом сообщает Деловая столица со ссылкой на источники.

Сообщается, что политики проговорили около 40 минут про работу Рады и про инаугурацию. После встречи спикер ВР разослал письма руководителям парламентских фракций с просьбой встретиться сегодня в 15:00.

На данной встрече главы фракций должны окончательно согласовать дату инаугурации нового главы государства. Встречу также подтвердил глава фракции "Самопомич" в Верховной Раде Олег Березюк.

Как сообщали Українськi Новини, в Раде предложили провести инаугурацию Зеленского 19 мая.