Зеленський заявив, що його команда готує "відповідь" на видачу Росією паспортів жителям "ЛДНР"

Новообраний президент України Володимир Зеленський, який прибув сьогодні до Верховної Ради, заявив, що його команда має пропозиції до Верховної Ради щодо видачі Росією паспортів жителям окупованих територій Донбасу. Про це пише "112".

Так, перед зустріччю з депутатами та головами фракцій Зеленський розповів журналістам, що його команда запропонує Верховній Раді "кілька ходів" реакції на рішення Росії видавати паспорти РФ жителям ОРДЛО.

"Готуємо. У нас є кілька ходів, скажімо так. Ми в цьому повинні бути креативними, швидкими і розумними, такими, якими ми є. Тому ми будемо готувати і потім покажемо все. Я вийду і розповім – секретів немає", - розповів журналістам Зеленський.

При цьому він додав, що має намір обговорити з народними депутатами та інші питання, в тому числі свою інавгурацію.

"Можуть бути також різні зустрічі, окремі зустрічі. Але спочатку ми домовилися провести цю першу зустріч, і хоча б про щось вже домовитися", - додав Зеленський, підкреслюючи, що чекає результативних переговорів.

Як повідомляли Українські Новини, Україна закликала світ посилити санкції проти РФ за видачу російських паспортів жителям ОРДЛО.

Тим часом, Росія на засіданні заявила, що не вважає спрощення видачі паспортів РФ для жителів окупованого Донбасу порушенням "мінських домовленостей".