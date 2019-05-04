Зеленский приехал в Верховную Раду

Новоизбранный Президент Владимир Зеленский настаивает на проведении инаугурации 19 мая.

Об этом он сказал журналистам, передают Українськi Новини.

"Мы будем пробивать 19 число... Да, мая", - сказал Зеленский.

Новоизбранный Президент прибыл в Верховную Раду в субботу для встречи с депутатами и председателями фракций.

Как сообщали Українськi Новини, в СМИ появилась информация, что Зеленский и Парубий обсудили инаугурацию.

Ранее в Раде предложили провести инаугурацию Зеленского 19 мая.

Также Геращенко прогнозирует назначение даты инаугурации на первой пленарной неделе.