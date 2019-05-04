Зеленский приехал в Верховную Раду

Новоизбранный Президент Владимир Зеленский настаивает на проведении инаугурации 19 мая.\r\nОб этом он сказал журналистам, передают Українськi Новини.\r\n"Мы будем пробивать 19 число... Да, мая", - сказал Зеленский.\r\nНовоизбранный Президент прибыл в Верховную Раду в субботу для встречи с депутатами и председателями фракций.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в СМИ появилась информация, что Зеленский и Парубий обсудили инаугурацию.\r\nРанее в Раде предложили провести инаугурацию Зеленского 19 мая.\r\nТакже Геращенко прогнозирует назначение даты инаугурации на первой пленарной неделе.