Трамп і Путін обговорили вибори в Україні

Президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої обговорили вибори Президента України.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Путіна.\r\n"Піднімалося питання обстановка в Україні в контексті нещодавніх президентських виборів. Володимир Путін акцентував, що новому київському керівництву потрібно зробити реальні кроки з реалізації Мінських домовленостей, які мають ключове значення для вирішення внутрішньоукраїнського конфлікту", - йдеться в ньому.\r\nКрім того, Путін розповів Трампу про підсумки зустрічі з головою державної ради КНДР Кім Чен Ином.\r\nТакож президенти Росії і США обмінялися думками щодо ситуації навколо Венесуели.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Дональд Трамп привітав Володимира Зеленського з перемогою та "блискучою кампанією".\r\nТим часом у Путіна пояснили, у якому випадку він привітає Зеленського з перемогою.\r\nТакож Путін заявив, що не виключає проведення особистої зустрічі з новообраним президентом України Володимиром Зеленським.