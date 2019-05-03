Трамп і Путін обговорили вибори в Україні

Президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої обговорили вибори Президента України.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Путіна.

"Піднімалося питання обстановка в Україні в контексті нещодавніх президентських виборів. Володимир Путін акцентував, що новому київському керівництву потрібно зробити реальні кроки з реалізації Мінських домовленостей, які мають ключове значення для вирішення внутрішньоукраїнського конфлікту", - йдеться в ньому.

Крім того, Путін розповів Трампу про підсумки зустрічі з головою державної ради КНДР Кім Чен Ином.

Також президенти Росії і США обмінялися думками щодо ситуації навколо Венесуели.

Як повідомляли Українські Новини, Дональд Трамп привітав Володимира Зеленського з перемогою та "блискучою кампанією".

Тим часом у Путіна пояснили, у якому випадку він привітає Зеленського з перемогою.

Також Путін заявив, що не виключає проведення особистої зустрічі з новообраним президентом України Володимиром Зеленським.