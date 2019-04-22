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22 апреля 2019, понедельник, 17:33 1319
Выборы 2019-04-22T17:37:57+03:00
Українські Новини
У Путина объяснили, в каком случае он поздравит Зеленского с победой

У Путина объяснили, в каком случае он поздравит Зеленского с победой

Владимир Путин Скриншот трансляции пресс-конференции
Владимир Путин Скриншот трансляции пресс-конференции

Президент России Владимир Путин пока не планирует поздравлять шоумена Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине.

Об этом сообщает Интернет-издание "Meduza" со ссылкой на слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова в разговоре с журналистами, передают Українські Новини.

"На вопрос, почему принято такое решение, Песков сказал, что "нужно судить по конкретным делам, по конкретным шагам", а официальные итоги пока не объявлены", - пишет издание.

Песков добавил, что легитимность выборов в Украине была поставлена под сомнение, когда не была предоставлена возможность проголосовать 3 млн гражданам Украины, которые проживают в России.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр России Медведев прокомментировал победу Зеленского.

Тем временем Виктор Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента-2019.

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