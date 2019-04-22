У Путина объяснили, в каком случае он поздравит Зеленского с победой

Президент России Владимир Путин пока не планирует поздравлять шоумена Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине.

Об этом сообщает Интернет-издание "Meduza" со ссылкой на слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова в разговоре с журналистами, передают Українські Новини.

"На вопрос, почему принято такое решение, Песков сказал, что "нужно судить по конкретным делам, по конкретным шагам", а официальные итоги пока не объявлены", - пишет издание.

Песков добавил, что легитимность выборов в Украине была поставлена под сомнение, когда не была предоставлена возможность проголосовать 3 млн гражданам Украины, которые проживают в России.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр России Медведев прокомментировал победу Зеленского.

Тем временем Виктор Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента-2019.