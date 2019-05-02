Зеленський запросив на зустріч представників бізнесу

Новообраний Президент Володимир Зеленський має намір найближчим часом зустрітися з представниками великого, малого та середнього бізнесу.\r\nПро це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\nВін офіційно запросив представників великого, малого та середнього бізнесу на зустріч найближчими днями.\r\n"Більше жодних кулуарних переговорів, нічних візитів в АП і прихованих від суспільства домовленостей", - сказав він.\r\nТакож Зеленський зазначив, що під час його президентського терміну взаємини з підприємцями будуть прозорими.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у четвер Зеленський закликав релігійних лідерів допомогти діалогу з українцями на окупованих територіях.\r\nЗеленський 30 квітня зустрівся з предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфаній і обговорив з ним конфлікт на Донбасі, боротьбу з корупцією та бідністю.\r\nВ цей же день Зеленський зустрівся з Патріархом Філаретом, який закликав його використовувати дану йому владу для сприяння добра і подолання зла, а також обговорив з предстоятелем Української православної церкви (у канонічній єдності з Московський патріархат), митрополитом Київським Онуфрієм ситуацію, що склалася в релігійній сфері в Україні.