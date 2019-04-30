Зеленський зустрівся з митрополитом Єпіфанієм

Новообраний Президент Володимир Зеленський обговорив із предстоятелем Православної церкви України митрополитом Єпіфанієм конфлікт на Донбасі, боротьбу з корупцією і бідністю.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Зеленського, передають Українські Новини.

Єпіфаній на зустрічі привітав Зеленського з Великоднем і обранням на пост Президента.

Зеленський подякував за привітання і висловив надію на доброзичливі взаємини церкви і держави.

"На зустрічі було обговорено проблеми, які постають перед українцями, зокрема багаторічний конфлікт на Донбасі", - йдеться в повідомленні.

Зеленський і Єпіфаній, згідно з повідомленням, були єдині в тому, що церква має молитися, а держава - робити все, щоб всі регіони України жили в мирі і спокої.

Також було обговорено теми боротьби з корупцією та бідністю.

На завершення зустрічі Єпіфаній подарував Зеленському репринтне видання Острозької Біблії - першого повного друкованого тексту Старого і Нового Заповітів слов'янською мовою, надрукованого в Україні в кінці XVI століття.

Як повідомляли Українські Новини, офіційно результати виборів вважатимуться оголошеними, коли будуть опубліковані в офіційних парламентської та урядової газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр".

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