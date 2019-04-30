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30 квітня 2019, вівторок, 15:59 54
Зовнішня політика 2019-05-01T00:00:06+03:00
Українські Новини
Україна закликала світ посилити санкції проти РФ за видачу російських паспортів мешканцям ОРДЛО

Україна закликала світ посилити санкції проти РФ за видачу російських паспортів мешканцям ОРДЛО

Паспорти України і Росії. Фото: aviakassa.net
Паспорти України і Росії. Фото: aviakassa.net

Україна звертається до міжнародних партнерів з вимогою не визнавати російські паспорти, які будуть видаватися Росією мешканцям тимчасово непідконтрольних територій Луганської та Донецької областей.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства внутрішніх справ України, передають Українські Новини.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з початком функціонування на території Ростовської області Російської Федерації центрів видачі російських паспортів громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих Росією територіях в Донецькій і Луганській областях України", - йдеться в ньому.

Також наголошується, що згадані протиправні дії Кремля грубо порушують державний суверенітет і територіальну цілісність України, і своїми діями Росія наочно демонструє свою абсолютне зневажання норм і принципів міжнародного права.

"Україна звертається до міжнародних партнерів (із проханням) не визнавати і не приймати документи, видані Російською Федерацією громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих Росією територіях в Донецькій і Луганській областях України, в порушення Конституції і законодавства України, а також будь-які правові дії, вчинені з такими документами", - йдеться в повідомленні.

Міністерство закликає посилити консолідований політико-дипломатичний тиск на Кремль з метою дотримання ним норм і принципів міжнародного права, в тому числі шляхом розширення персональних і секторальних санкцій проти держави-агресора.

Як повідомляли Українські Новини, Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй 25 квітня провела засідання щодо рішення Росії про спрощення видачі російських паспортів для мешканців окупованого Донбасу.

П'ять країн Європейського Союзу в Радбезі ООН (Бельгія, Франція, Німеччина, Польща і Великобританія), до яких приєдналися колишні члени Радбезу (Італія, Нідерланди і Швеція), очікують, що Росія утримається від дій, що загрожують "мінським домовленостями".

У свою чергу Росія на засіданні заявила, що не вважає спрощення видачі паспортів РФ для мешканців окупованого Донбасу порушенням "мінських домовленостей".

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