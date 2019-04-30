Україна закликала світ посилити санкції проти РФ за видачу російських паспортів мешканцям ОРДЛО

\r\nУкраїна звертається до міжнародних партнерів з вимогою не визнавати російські паспорти, які будуть видаватися Росією мешканцям тимчасово непідконтрольних територій Луганської та Донецької областей.\r\nПро це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства внутрішніх справ України, передають Українські Новини.\r\n"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з початком функціонування на території Ростовської області Російської Федерації центрів видачі російських паспортів громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих Росією територіях в Донецькій і Луганській областях України", - йдеться в ньому.\r\nТакож наголошується, що згадані протиправні дії Кремля грубо порушують державний суверенітет і територіальну цілісність України, і своїми діями Росія наочно демонструє свою абсолютне зневажання норм і принципів міжнародного права.\r\n"Україна звертається до міжнародних партнерів (із проханням) не визнавати і не приймати документи, видані Російською Федерацією громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих Росією територіях в Донецькій і Луганській областях України, в порушення Конституції і законодавства України, а також будь-які правові дії, вчинені з такими документами", - йдеться в повідомленні.\r\nМіністерство закликає посилити консолідований політико-дипломатичний тиск на Кремль з метою дотримання ним норм і принципів міжнародного права, в тому числі шляхом розширення персональних і секторальних санкцій проти держави-агресора.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй 25 квітня провела засідання щодо рішення Росії про спрощення видачі російських паспортів для мешканців окупованого Донбасу.\r\nП'ять країн Європейського Союзу в Радбезі ООН (Бельгія, Франція, Німеччина, Польща і Великобританія), до яких приєдналися колишні члени Радбезу (Італія, Нідерланди і Швеція), очікують, що Росія утримається від дій, що загрожують "мінським домовленостями".\r\nУ свою чергу Росія на засіданні заявила, що не вважає спрощення видачі паспортів РФ для мешканців окупованого Донбасу порушенням "мінських домовленостей".\r\n