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30 квітня 2019, вівторок, 14:59 36
Вибори 2019-04-30T23:45:03+03:00
Українські Новини
Сьогодні ЦВК направить результати виборів офіційним виданням і почнеться підготовка до інавгурації Зеленського

Сьогодні ЦВК направить результати виборів офіційним виданням і почнеться підготовка до інавгурації Зеленського

ЦВК.
ЦВК.

Центральна виборча комісія (ЦВК) у вівторок направить відомості про результати виборів Президента офіційним виданням Верховної Ради "Голос України" і Кабінету Міністрів "Урядовий кур'єр" для офіційного оприлюднення результатів, після чого протягом 30 днів має відбутися інавгурація новообраного Президента Володимира Зеленського.

Про це повідомила на брифінгу голова ЦВК Тетяна Сліпачук, передають Українські Новини.

"Офіційним оголошенням результатів виборів Президента України є опублікування результатів в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр"... ЦВК безпосередньо сьогодні відправить необхідну інформацію виданням", - сказав вона.

Водночас Сліпачук не стала прогнозувати, коли ці видання опублікують результати, оскільки закон не обумовлює терміни суворо.

При цьому вона нагадала, що 30 днів для інавгурації відраховуються саме від офіційного оголошення результатів виборів у вищевказаних газетах.

Зеленський офіційно приступить до виконання обов'язків Президента, коли на урочистому засіданні парламенту прийме присягу українському народу.

До прийняття присяги Зеленський перебуває в статусі новообраного Президента.

Як повідомляли Українські Новини, стали відомі терміни інавгурації Зеленського. В КС розповіли, чи можливий зрив інавгурації Зеленського.

Тим часом Зеленський може оселитися на Банковій, але не зможе відмовитися від охорони: що зміниться після інавгурації.

Більше новин про: ЦВК Урядовий кур'єр Володимир Зеленський інавгурація Результати виборів 2019 Голос України

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