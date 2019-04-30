Сьогодні ЦВК направить результати виборів офіційним виданням і почнеться підготовка до інавгурації Зеленського

Центральна виборча комісія (ЦВК) у вівторок направить відомості про результати виборів Президента офіційним виданням Верховної Ради "Голос України" і Кабінету Міністрів "Урядовий кур'єр" для офіційного оприлюднення результатів, після чого протягом 30 днів має відбутися інавгурація новообраного Президента Володимира Зеленського.\r\nПро це повідомила на брифінгу голова ЦВК Тетяна Сліпачук, передають Українські Новини.\r\n"Офіційним оголошенням результатів виборів Президента України є опублікування результатів в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр"... ЦВК безпосередньо сьогодні відправить необхідну інформацію виданням", - сказав вона.\r\nВодночас Сліпачук не стала прогнозувати, коли ці видання опублікують результати, оскільки закон не обумовлює терміни суворо.\r\nПри цьому вона нагадала, що 30 днів для інавгурації відраховуються саме від офіційного оголошення результатів виборів у вищевказаних газетах.\r\nЗеленський офіційно приступить до виконання обов'язків Президента, коли на урочистому засіданні парламенту прийме присягу українському народу.\r\nДо прийняття присяги Зеленський перебуває в статусі новообраного Президента.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, стали відомі терміни інавгурації Зеленського. В КС розповіли, чи можливий зрив інавгурації Зеленського.\r\nТим часом Зеленський може оселитися на Банковій, але не зможе відмовитися від охорони: що зміниться після інавгурації.