Вступление Зеленского на должность Президента: стали известны сроки инаугурации

Владимир Зеленский вступит в должность Президента Украины не позднее, чем через 30 дней после того, как будут официально объявлены результаты выборов.\r\nОб этом сообщило "Зеркало недели".\r\nТаким образом, ЦИК должен установить официальные результаты выборов до 1 мая. Затем, через три дня, они будут официально обнародованы в "Голосе Украины" и в "Урядовом курьере".\r\nТаким образом, инаугурация нового Президента должна состояться до 3 июня.\r\nПривести Президента к присяге согласно Конституции должен глава Конституционного суда во время заседания, которое проведут в сессионном зале Верховной Рады. День определят депутаты по представлению главы Рады, они также могут изменить место церемонии вступления в должность.\r\nНа открытии заседания главы Рады исполнят государственный гимн, глава Рады сообщит о лицах, которые присутствуют на заседании, и предоставит слово главе ЦИК, который объявит результат выборов. Президента пригласят к трибуне, он получит текст присяги украинскому народу.\r\nЗатем новоизбранный глава государства, положив правую руку на Конституцию и, по желанию, на Пересопницкое Евангелие провозгласит присягу, подпишет ее и передаст главе КС.\r\nГлава КС объявит, что новоизбранный Президент принес присягу украинскому народу и вступил в должность. Затем он передаст главе Верховной Рады текст присяги, подписанной Президентом. Тем временем глава ЦИК вручит новоизбранному Президенту соответствующее удостоверение, а глава КС – официальные символы власти.\r\nВ конце Президент провозгласит обращение к народу с трибуны Рады, займет место в сессионном зале у флага штандарта, глава парламента закроет заседание и будет исполнен гимн Украины. Другие вопросы в этот день Рада рассматривать не будет.\r\nКак сообщали Українські Новини, команда Зеленского выдвинула восемь требований к Порошенко до инаугурации Президента.\r\nРанее глава Конституционного суда заявил, что не приведет к присяге Президента в случае фальсификации выборов.