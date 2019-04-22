Вступление Зеленского на должность Президента: стали известны сроки инаугурации

Владимир Зеленский вступит в должность Президента Украины не позднее, чем через 30 дней после того, как будут официально объявлены результаты выборов.

Об этом сообщило "Зеркало недели".

Таким образом, ЦИК должен установить официальные результаты выборов до 1 мая. Затем, через три дня, они будут официально обнародованы в "Голосе Украины" и в "Урядовом курьере".

Таким образом, инаугурация нового Президента должна состояться до 3 июня.

Привести Президента к присяге согласно Конституции должен глава Конституционного суда во время заседания, которое проведут в сессионном зале Верховной Рады. День определят депутаты по представлению главы Рады, они также могут изменить место церемонии вступления в должность.

На открытии заседания главы Рады исполнят государственный гимн, глава Рады сообщит о лицах, которые присутствуют на заседании, и предоставит слово главе ЦИК, который объявит результат выборов. Президента пригласят к трибуне, он получит текст присяги украинскому народу.

Затем новоизбранный глава государства, положив правую руку на Конституцию и, по желанию, на Пересопницкое Евангелие провозгласит присягу, подпишет ее и передаст главе КС.

Глава КС объявит, что новоизбранный Президент принес присягу украинскому народу и вступил в должность. Затем он передаст главе Верховной Рады текст присяги, подписанной Президентом. Тем временем глава ЦИК вручит новоизбранному Президенту соответствующее удостоверение, а глава КС – официальные символы власти.

В конце Президент провозгласит обращение к народу с трибуны Рады, займет место в сессионном зале у флага штандарта, глава парламента закроет заседание и будет исполнен гимн Украины. Другие вопросы в этот день Рада рассматривать не будет.

Как сообщали Українські Новини, команда Зеленского выдвинула восемь требований к Порошенко до инаугурации Президента.

Ранее глава Конституционного суда заявил, что не приведет к присяге Президента в случае фальсификации выборов.