ЦВК відповіла Зеленському на звинувачення у затягуванні результатів виборів для збереження Ради

Центральна виборча комісія вважає, що звинувачення Володимира Зеленського у затягуванні оголошення результатів виборів Президента для унеможливлення розпуску Верховної Ради є безпідставними і заперечує, що, навпаки, працює в безпрецедентно швидкому режимі.

Про це Українським Новинам повідомив заступник голови ЦВК Євгеній Радченко.

"Це безпідставні заяви. ЦВК б'є всі рекорди швидкості і приймає документи окружних виборчих комісій та дільничних комісій закордонного округу в безпрецедентно швидкому режимі, зі швидкістю, гідною поваги. Ми тільки вчора за один день прийняли понад 100 комісій. Де ж тут затягування? Крім того, ЦВК зробила висновки з голосування в першому турі, і якщо тоді було більше 40 уточнень протоколів, то зараз ми робимо все, щоб їх було менше. Так, станом на вечір четверга, у нас тільки одна комісія пішла на уточнення. Можливо, будуть ще, але ця можливість невелика", - сказав він.

За словами Радченка, Центрвиборчкому залишилося отримати тільки протоколи 3 зі 199 окружних виборчих комісій і трохи більше 40 зі 101 дільничної комісії закордонного округу.

"Ми робимо все, щоб по-перше швидко, а по-друге точно встановити результати, щоби ні у кого не виникло ніяких сумнівів у достовірності, точності, чесності. Станом на вечір 25 квітня ЦВК залишилося прийняти протоколи тільки від трьох окружних виборчих комісій, один з яких - уточнений, і трохи більше сорока від дільничних виборчих комісій закордонного округу. Це не така велика кількість, яка могла би свідчити про затягування", - сказав він.

Заступник голови комісії не став прогнозувати дату офіційного оголошення результатів виборів, але підкреслив, що ЦВК виконає вимоги законодавства і в десятиденний строк встановить їх.

За законом комісія зобов'язана встановити результати виборів до 1 травня включно.

При цьому в першому турі комісія оголосила підсумки на три дні раніше граничного терміну.

У четвер Зеленський записав відеозвернення, в якому звинуватив ЦВК у затягуванні офіційного оголошення результатів виборів нібито, щоб інавгурація була призначена на дату, коли за законом уже не можна буде розпустити Верховну Раду.

Згідно з законодавством інавгурація має відбутися не пізніше, ніж через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів.

Відповідно, якщо ЦВК встановить результати в останній дозволений день, 1 травня, то інавгурація має бути призначена максимум на 31 травня.

При цьому згідно з Конституцією, Рада не може бути розпущена в останні 6 місяців строку її повноважень, а чергові парламентські вибори повинні пройти 27 жовтня.

Зеленський вважає несправедливим, що якщо інавгурація буде призначена після 27 травня, то у нього не буде можливості думати про розпуск парламенту.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше в ЗМІ поширилася інформація про те, що Банкова хоче відправити у відставку главу Конституційного суду для зриву інавгурації Зеленського. Пізніше Конституційний суд відреагував на чутки про можливий зрив інавгурації Зеленського.

Верховна Рада після виборів захотіла обмежити повноваження Президента Зеленського. При цьому парламент пообіцяв, що дату інавгурації Зеленського з ним погодить.