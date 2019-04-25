Зеленський впевнений, що ЦВК навмисно затягує оголошення результатів виборів

Володимир Зеленський, який Переміг на виборах Президента, впевнений, що Центральна виборча комісія затягує офіційне оголошення результатів виборів, щоб інавгурація була призначена на дату, коли за законом вже не можна буде розпустити Верховну Раду.\r\nПро це він сказав у відеозверненні, передають Українські Новини.\r\n"Перемога є, а повноважень немає. Хтось від мене булаву ховає. Що відбувається, я поясню. ЦВК затягує офіційне оголошення результатів. Чому? Щоб Верховна Рада могла затягувати дату призначення інавгурації, щоб вона була після 27 травня. Чому? Щоб у Президента Зеленського не було навіть можливості думати про розпуск Верховної Ради", - сказав він.\r\nЗеленський назвав це несправедливим, оскільки впевнений, що має право думати про розпуск парламенту і мати цю можливість.\r\nЗгідно з Конституцією, Рада не може бути розпущена в останні 6 місяців строку її повноважень.\r\nПарламентські вибори повинні відбутися 27 жовтня.\r\nЗа законом, ЦВК зобов'язана встановити результати виборів не пізніше 1 травня.\r\nРезультати встановлюються на підставі оригіналів паперових протоколів окружних виборчих комісій про голосування громадян на дільницях.\r\nНаразі ЦВК прийняла протоколи 197 з 199 окружних комісій і 66 з 101 закордонних дільниць.\r\nВідповідно до законодавства, інавгурація Президента має відбутися не пізніше 31 травня.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у КС розповіли, чи можливий зрив інавгурації Зеленського.\r\nРанеев ЗМІ з'явилася інформація, що Банкова хоче відправити у відставку главу КС зриву інавгурації Зеленського.