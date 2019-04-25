Зеленський впевнений, що ЦВК навмисно затягує оголошення результатів виборів

Володимир Зеленський, який Переміг на виборах Президента, впевнений, що Центральна виборча комісія затягує офіційне оголошення результатів виборів, щоб інавгурація була призначена на дату, коли за законом вже не можна буде розпустити Верховну Раду.

Про це він сказав у відеозверненні, передають Українські Новини.

"Перемога є, а повноважень немає. Хтось від мене булаву ховає. Що відбувається, я поясню. ЦВК затягує офіційне оголошення результатів. Чому? Щоб Верховна Рада могла затягувати дату призначення інавгурації, щоб вона була після 27 травня. Чому? Щоб у Президента Зеленського не було навіть можливості думати про розпуск Верховної Ради", - сказав він.

Зеленський назвав це несправедливим, оскільки впевнений, що має право думати про розпуск парламенту і мати цю можливість.

Згідно з Конституцією, Рада не може бути розпущена в останні 6 місяців строку її повноважень.

Парламентські вибори повинні відбутися 27 жовтня.

За законом, ЦВК зобов'язана встановити результати виборів не пізніше 1 травня.

Результати встановлюються на підставі оригіналів паперових протоколів окружних виборчих комісій про голосування громадян на дільницях.

Наразі ЦВК прийняла протоколи 197 з 199 окружних комісій і 66 з 101 закордонних дільниць.

Відповідно до законодавства, інавгурація Президента має відбутися не пізніше 31 травня.

Як повідомляли Українські Новини, у КС розповіли, чи можливий зрив інавгурації Зеленського.

Ранеев ЗМІ з'явилася інформація, що Банкова хоче відправити у відставку главу КС зриву інавгурації Зеленського.