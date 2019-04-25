У КС розповіли, чи можливий зрив інавгурації Зеленського

Конституційний Суд заперечує можливість зриву інавгурації Президента.

Про це йдеться в заяві суду, передають Українські Новини.

"Останнім часом у засобах масової інформації та соціальних мережах масово поширюється інформація про можливий зрив інавгурації новообраного Президента шляхом достроково звільнення Шевчука С. В. з посади Голови Конституційного Суду України. Ця інформація повністю не відповідає дійсності і є цілеспрямованою інсинуацією, мета якої - дискредитувати Конституційний Суд України і дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в країні", - сказано в ньому.

КС підкреслює, що голова суду безумовно виконає свої обов'язки і приведе до присяги новообраного Президента.

КС вважає неможливим зірвати цю процедуру.

Раніше низка ЗМІ розповсюдили інформацію про нібито підготовку Адміністрацією чинного Президента Петра Порошенка процедури зриву інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського шляхом відставки голови Конституційного Суду Станіслава Шевчука.

Згідно з чинним законодавством, саме глава КС приводить до присяги Президента під час інавгурації.

Як повідомляли Українські Новини, у ЗМІ з'явилася інформація, що Банкова хоче відправити у відставку главу КС зриву інавгурації Зеленського.

Раніше голова Конституційного суду заявив, що не приведе до присяги Президента в разі фальсифікації виборів.