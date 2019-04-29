У Путіна заявили, що взяли до уваги заяву Зеленського про видачу паспортів

Заяву обраного президента України Володимира Зеленського, який прокоментував тему видачі російських паспортів громадянам України, прийнято до уваги в Кремлі.

Про це журналістам заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. пише ТАСС.

"Справді, йде обмін заявами. Ми все ретельно фіксуємо, беремо до уваги", - сказав представник Кремля, коментуючи відповідну заяву Зеленського.

Пєсков нагадав, що президент Росії Володимир Путін на прес-конференції в Пекіні 27 квітня "досить чітко виклав свій підхід до основ діалогу з українською стороною.

Як повідомляли Українські Новини, США назвали абсурдним указ Путіна про спрощення видачі паспортів РФ "ЛДНР". Також спеціальний представник США з питань України Курт Волкер вважає, що рішення Росії про спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу порушенням "мінських домовленостей".

Путін здивувався "негативу" через видачі паспортів РФ і згадав про Угорщину і Польщу. Росія не вважає порушенням "мінських домовленостей"спрощення видачі паспортів РФ на Донбасі.