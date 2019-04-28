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28 квітня 2019, неділя, 20:15 17
Суспільство 2019-04-29T08:30:03+03:00
Українські Новини
Папа Франциск привітав з Великоднем православних християн східних церков

Папа Франциск привітав з Великоднем православних християн східних церков

Папа Франциск. Фото: feber.se
Папа Франциск. Фото: feber.se

У неділю, 28 квітня, Папа Франциск привітав православних християн східних церков зі святом Великодня і побажав радості, повідомляє Vatican News.

Так, Тато промовив молитву "Царице неба" та звернувся до віруючих.

"Нашим братам і сестрам зі Східних Церков, які сьогодні відзначають Святу Пасху згідно з юліанським календарем, складаю щирі побажання. Нехай воскреслий Господь обдарує їх радістю і миром", - побажав отець Франциск.

Як повідомляли Українські Новини, Епіфаній та Онуфрій привітали українців з Великоднем.

Також з Великоднем привітав українців Зеленський і заявив, що "світло переможе темряву".

Крім того, Порошенко востаннє на посаді Президента привітав українців з Великоднем.

На католицьку Пасху Папа Римський Франциск побажав миру Україні і розради страждаючому населенню Донбасу.

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