Папа Франциск привітав з Великоднем православних християн східних церков

У неділю, 28 квітня, Папа Франциск привітав православних християн східних церков зі святом Великодня і побажав радості, повідомляє Vatican News.

Так, Тато промовив молитву "Царице неба" та звернувся до віруючих.

"Нашим братам і сестрам зі Східних Церков, які сьогодні відзначають Святу Пасху згідно з юліанським календарем, складаю щирі побажання. Нехай воскреслий Господь обдарує їх радістю і миром", - побажав отець Франциск.

Як повідомляли Українські Новини, Епіфаній та Онуфрій привітали українців з Великоднем.

Також з Великоднем привітав українців Зеленський і заявив, що "світло переможе темряву".

Крім того, Порошенко востаннє на посаді Президента привітав українців з Великоднем.

На католицьку Пасху Папа Римський Франциск побажав миру Україні і розради страждаючому населенню Донбасу.