Папа Франциск привітав з Великоднем православних християн східних церков

У неділю, 28 квітня, Папа Франциск привітав православних християн східних церков зі святом Великодня і побажав радості, повідомляє Vatican News.\r\nТак, Тато промовив молитву "Царице неба" та звернувся до віруючих.\r\n"Нашим братам і сестрам зі Східних Церков, які сьогодні відзначають Святу Пасху згідно з юліанським календарем, складаю щирі побажання. Нехай воскреслий Господь обдарує їх радістю і миром", - побажав отець Франциск.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Епіфаній та Онуфрій привітали українців з Великоднем.\r\nТакож з Великоднем привітав українців Зеленський і заявив, що "світло переможе темряву".\r\nКрім того, Порошенко востаннє на посаді Президента привітав українців з Великоднем.\r\nНа католицьку Пасху Папа Римський Франциск побажав миру Україні і розради страждаючому населенню Донбасу.