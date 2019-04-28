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28 апреля 2019, воскресенье, 18:48 114 Дополнено
Политика 2019-04-28T18:48:16+03:00
Українські Новини
Епифаний и Онуфрий поздравили украинцев с Пасхой

Епифаний и Онуфрий поздравили украинцев с Пасхой

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поздравил украинцев со светлым Воскресением Христовым. Он пожелали всем взаимопонимания, мира и радостно отпраздновать Пасху.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"Дорогие братья и сестры! Разделяя с Вами пасхальную радость, я поздравляю всех Вас со светлым Воскресением Христовым, со спасительной Пасхой Господней!", - сказано в сообщении.

"В каждый уголок Украины от Златоверхого Киева пусть несутся тепло нашей любви и молитвенные пожелания радости и особого подъема. Пусть Господь вдохновит сердца наши строить лучшее будущее, отвергать искушения, противостояние, вражду и утверждать правду, понимание и общественный мир", - подчеркнул митрополит.

"Приветствуем друг друга, извещаем ближних и дальних о победе Божейнад грехом, злом и смертью, ибо воистину: Христос воскрес!", - резюмировал Епифаний.

В то же время митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий поздравил украинцев с великим православным праздником - Светлым Воскресением Христовым.

"Своим воскрешением Господь вернул нам утраченный рай, вечное блаженство и вечную жизнь", - заявил глава Украинской православной церкви в приветственном слове.

По его словам Пасха – это праздник света, так как Спаситель отвоевал власть у смерти, которая держала человечество во тьме. Также он напомнил, что вера имела огромное значение для многих поколений украинцев и помогала им жить.

"Давайте любить Бога, который любит нас! Давайте любить друг друга, терпеть друг друга такими, какие мы есть - это будет наш скромный подарок Воскресшему Христу. Пусть свет наполняет наши сердца, наполняет наши семьи, наполняет всю нашу Украину! Пусть Господь благословит нашу землю и наш народ! Христос Воскрес! Воистину Воскрес Христос", - заявил глава УПЦ.

Как сообщали Українські Новини, на Пасхальные богослужения в Украине пришло на 2,5 млн больше людей, чем в России.

Ранее украинские полярники рассказали, как будут праздновать Пасху.

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