Епифаний и Онуфрий поздравили украинцев с Пасхой

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поздравил украинцев со светлым Воскресением Христовым. Он пожелали всем взаимопонимания, мира и радостно отпраздновать Пасху.\r\nОб этом он заявил на своей странице в Facebook.\r\n"Дорогие братья и сестры! Разделяя с Вами пасхальную радость, я поздравляю всех Вас со светлым Воскресением Христовым, со спасительной Пасхой Господней!", - сказано в сообщении.\r\n"В каждый уголок Украины от Златоверхого Киева пусть несутся тепло нашей любви и молитвенные пожелания радости и особого подъема. Пусть Господь вдохновит сердца наши строить лучшее будущее, отвергать искушения, противостояние, вражду и утверждать правду, понимание и общественный мир", - подчеркнул митрополит.\r\n"Приветствуем друг друга, извещаем ближних и дальних о победе Божейнад грехом, злом и смертью, ибо воистину: Христос воскрес!", - резюмировал Епифаний.\r\n\r\nВ то же время митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий поздравил украинцев с великим православным праздником - Светлым Воскресением Христовым.\r\n"Своим воскрешением Господь вернул нам утраченный рай, вечное блаженство и вечную жизнь", - заявил глава Украинской православной церкви в приветственном слове.\r\nПо его словам Пасха – это праздник света, так как Спаситель отвоевал власть у смерти, которая держала человечество во тьме. Также он напомнил, что вера имела огромное значение для многих поколений украинцев и помогала им жить.\r\n"Давайте любить Бога, который любит нас! Давайте любить друг друга, терпеть друг друга такими, какие мы есть - это будет наш скромный подарок Воскресшему Христу. Пусть свет наполняет наши сердца, наполняет наши семьи, наполняет всю нашу Украину! Пусть Господь благословит нашу землю и наш народ! Христос Воскрес! Воистину Воскрес Христос", - заявил глава УПЦ.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=ADU43Dmbe24" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, на Пасхальные богослужения в Украине пришло на 2,5 млн больше людей, чем в России.\r\nРанее украинские полярники рассказали, как будут праздновать Пасху.