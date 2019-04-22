подписаться на рассылку
26.8 27.2
30 30.6
˟
  • Главная
  • Новости
  • Мир
  • Папа Римский Франциск желает мира Украине и утешения страдающему населению Донбасса по случаю Пасхи
22 апреля 2019, понедельник, 11:31 171
Мир 2019-04-22T11:33:34+03:00
Українські Новини
Папа Римский Франциск желает мира Украине и утешения страдающему населению Донбасса по случаю Пасхи

Папа Римский Франциск желает мира Украине и утешения страдающему населению Донбасса по случаю Пасхи

Папа Римский Франциск желает мира Украине и утешения страдающему населению Донбасса по случаю Пасхи.

Об этом говорится в пасхальном послании Urbi et Orbi (Городу и миру), опубликованном в Vatican news, передают Українськi Новини.

"Пусть в этой Пасхе найдет утешение население восточных регионов Украины, которое и дальше страдает от еще продолжающегося конфликта", - сказано в нем.

В поздравлении Папа также пожелал господнего поощрения гуманитарных инициатив, которые направлены на достижение прочного мира в Украине.

Как сообщали Українськi Новини, Папа Римский Франциск пожелал мира Украине по случаю католического Рождества.

Больше новостей о: Поздравление Пара Римский папа Франциск

Архив
Новости
Бойко хочет поменять "коррупционную мажоритарку" 11:55
Митрополит УПЦ Онуфрий призвал Зеленского не вмешиваться в дела церкви на посту Президента 11:53
ПУМБ повысил лояльность в отношении финансирования агропредприятий малого бизнес 11:47
Второй тур выборов Президента прошел по международным стандартам, но не без нарушений, - "Опора" 11:35
Папа Римский Франциск желает мира Украине и утешения страдающему населению Донбасса по случаю Пасхи 11:31
больше новостей
Итоги второго тура выборов Президента. Победил Зеленский. Полный текст 23:17
Сегодня Вербное воскресенье: для чего используют ивовые ветки и запреты праздника 06:01
Суд Киева рассмотрит иск по снятию Зеленского с выборов, - адвокат Хилько 18:35
Журналисты возмущены поведением Зеленского в штабе 21:06
Синоптик дала предварительный прогноз погоды на предпасхальную неделю 06:00 Карта
больше новостей
Суд Киева рассмотрит иск по снятию Зеленского с выборов, - адвокат Хилько 18:35
На избирательном участке в украинском консульстве в Сан-Франциско открыто агитируют за Порошенко 19:55 Фото
Журналисты возмущены поведением Зеленского в штабе 21:06
Порошенко поздравил Зеленского с победой 21:44
Зеленский представит план действий по прекращению войны в ближайшее время 21:55
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok