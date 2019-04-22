Папа Римский Франциск желает мира Украине и утешения страдающему населению Донбасса по случаю Пасхи

Папа Римский Франциск желает мира Украине и утешения страдающему населению Донбасса по случаю Пасхи.

Об этом говорится в пасхальном послании Urbi et Orbi (Городу и миру), опубликованном в Vatican news, передают Українськi Новини.

"Пусть в этой Пасхе найдет утешение население восточных регионов Украины, которое и дальше страдает от еще продолжающегося конфликта", - сказано в нем.

В поздравлении Папа также пожелал господнего поощрения гуманитарных инициатив, которые направлены на достижение прочного мира в Украине.

Как сообщали Українськi Новини, Папа Римский Франциск пожелал мира Украине по случаю католического Рождества.