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28 квітня 2019, неділя, 19:59 30
Суспільство 2019-04-29T08:30:03+03:00
Українські Новини
Фото дня: служба у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві

Фото дня: служба у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві

Служба. Фото:
Служба. Фото: "Інформатор"

Сьогодні, 28 квітня, на Великдень до Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирю з 4 ранку почали приходити люди з великодніми кошиками.

Про це повідомив "Інформатор".

Повідомляється, що люди приїжджали цілими сім'ями і приносили з собою великодні кошики у внутрішній двір монастиря. Потім до них виходив священнослужитель, який освячував продукти.

"Бажаючі могли зайти до храму, поставити свічку і помолитися. По закінченню процесу багато хто робив селфі на тлі гарного монастиря, щоб викласти фото в соцмережі і привітати друзів зі святом Пасхи", - сказано в повідомленні.

Служба. Фото: Служба. Фото: "Інформатор"

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Раніше українські полярники розповіли, як будуть святкувати Великдень.

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