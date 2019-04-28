Фото дня: служба у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві

Сьогодні, 28 квітня, на Великдень до Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирю з 4 ранку почали приходити люди з великодніми кошиками.\r\nПро це повідомив "Інформатор".\r\nПовідомляється, що люди приїжджали цілими сім'ями і приносили з собою великодні кошики у внутрішній двір монастиря. Потім до них виходив священнослужитель, який освячував продукти.\r\n"Бажаючі могли зайти до храму, поставити свічку і помолитися. По закінченню процесу багато хто робив селфі на тлі гарного монастиря, щоб викласти фото в соцмережі і привітати друзів зі святом Пасхи", - сказано в повідомленні.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСлужба. Фото: "Інформатор"\r\nЯк повідомляли Українські Новини, військовослужбовці десятої окремої гірничо-штурмової бригади розфарбували танк в стилі писанки на честь Великодня-2019.\r\nЕпіфаній привітав українців з Великоднем.\r\nРаніше українські полярники розповіли, як будуть святкувати Великдень.\r\nНа Великодні богослужіння в Україні прийшло на 2,5 млн більше людей, ніж в Росії.