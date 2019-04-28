Фото дня: служба у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві

Сьогодні, 28 квітня, на Великдень до Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирю з 4 ранку почали приходити люди з великодніми кошиками.

Про це повідомив "Інформатор".

Повідомляється, що люди приїжджали цілими сім'ями і приносили з собою великодні кошики у внутрішній двір монастиря. Потім до них виходив священнослужитель, який освячував продукти.

"Бажаючі могли зайти до храму, поставити свічку і помолитися. По закінченню процесу багато хто робив селфі на тлі гарного монастиря, щоб викласти фото в соцмережі і привітати друзів зі святом Пасхи", - сказано в повідомленні.

Служба. Фото: "Інформатор"

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