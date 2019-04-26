Украинские полярники рассказали, как будут праздновать Пасху

Украинские полярники на станции "Академик Вернадский" будут отмечать Пасху в вышиванках в каплице, куда привезли копию томоса об автокефалии ПЦУ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального антарктического научного центра.

"Зимовщики на станции "Академик Вернадский" готовятся к Пасхе. Накануне повар Богдан Паламарчук испек для каждого участника команды по ароматной пасхе и приготовил мясные блюда и копчения к праздничному столу. А врач Наталья Бабий и начальник экспедиции Игорь Дикий провели для всех желающих мастер класс с росписи писанок настоящими писачками, которые они специально привезли в Антарктиду с "большой земли". Конечно, в каждой команде, есть представители разных вероисповеданий, однако основное правило зимивки - это взаимоуважение, взаимовыручка и взаимопонимание. Поэтому Пасху, один из величайших сакральных праздников, который, кстати, отмечается на государственном уровне, мы на станции празднуем все вместе", - рассказывает руководитель экспедиции Игорь Дикий.

По его словам, специально для такого случая многие из полярников взял с собой в Антарктиду вышиванки.

На праздник команда полярников ожидает оттепели до нуля градусов и выпадение мокрого снега.

В воскресенье верующие соберутся в часовне равноапостольного князя Владимира, где с недавних пор хранится копия Томоса, которую передал полярникам предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.

Это первый праздник, который будет отмечаться в часовне с тех пор, как она перешла в лоно ПЦУ. В начале апреля за переход проголосовали 36 человек: зимовщики двадцать третий и двадцать четвёртой Украинский антарктических экспедиций, а также ученые из сезонного отряда, которые находились в то время на станции "Академик Вернадский".

Как сообщали Українські Новини, украинских полярников отправили в Антарктиду в экспериментальной украинской продукции.

На конкурс по отбору полярников на станцию "Вернадский" подали рекордное количество заявлений.

Тем временем на станции "Академик Вернадский" впервые проведут реконструкцию и исполнят "мечту" полярников.