Видео дня: необычная писанка от украинских военных на Пасху

Военнослужащие десятой отдельной горно-штурмовой бригады раскрасили танк в стиле писанки в честь Пасхи-2019.

Раскрашивание "танковой писанки" снял на видео военнослужащий Глеб Бабич.

"10 горно-штурмовая Бригада "Эдельвейс", сухопутные войска ВС Украины, поздравляет украинцев с Пасхой и дарит свою оригинальную "писанку", - сказано в описании к видео на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

На видео показан процесс создания "танковой писанки", а также приветствие украинских воинов с Пасхой.

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