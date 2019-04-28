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28 апреля 2019, воскресенье, 19:28 580
Политика 2019-04-28T19:37:03+03:00
Українські Новини
Видео дня: необычная писанка от украинских военных на Пасху

Видео дня: необычная писанка от украинских военных на Пасху

Военнослужащие десятой отдельной горно-штурмовой бригады раскрасили танк в стиле писанки в честь Пасхи-2019.

Раскрашивание "танковой писанки" снял на видео военнослужащий Глеб Бабич.

"10 горно-штурмовая Бригада "Эдельвейс", сухопутные войска ВС Украины, поздравляет украинцев с Пасхой и дарит свою оригинальную "писанку", - сказано в описании к видео на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

На видео показан процесс создания "танковой писанки", а также приветствие украинских воинов с Пасхой.

Как сообщали Українські Новини, Епифаний поздравил украинцев с Пасхой.

Ранее украинские полярники рассказали, как будут праздновать Пасху. 

На Пасхальные богослужения в Украине пришло на 2,5 млн больше людей, чем в России.

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