Видео дня: необычная писанка от украинских военных на Пасху

Военнослужащие десятой отдельной горно-штурмовой бригады раскрасили танк в стиле писанки в честь Пасхи-2019.\r\nРаскрашивание "танковой писанки" снял на видео военнослужащий Глеб Бабич.\r\n"10 горно-штурмовая Бригада "Эдельвейс", сухопутные войска ВС Украины, поздравляет украинцев с Пасхой и дарит свою оригинальную "писанку", - сказано в описании к видео на странице Генштаба ВСУ в Facebook.\r\nНа видео показан процесс создания "танковой писанки", а также приветствие украинских воинов с Пасхой.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=vIchKCjIpCo" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, Епифаний поздравил украинцев с Пасхой.\r\nРанее украинские полярники рассказали, как будут праздновать Пасху. \r\nНа Пасхальные богослужения в Украине пришло на 2,5 млн больше людей, чем в России.