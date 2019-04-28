Порошенко востаннє на посаді Президента привітав українців з Великоднем

Президент України Петро Порошенко привітав українців зі святом Воскресіння Христового.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Боже, бережи Україну! Христос Воскрес! Воістину Воскрес!" - написав Порошенко.

У відеовітанні, яке також розміщено на сторінці Президента, він повідомив, що свято Великодня в цьому році унікальне.

"Святкуємо ми його вже більше 1000 років. Але вперше з часів Хрещення маємо власну незалежну автокефальну Церкву, яка отримала Томос від Вселенського Патріарха", - сказав він.

Всім українцям Порошенко побажав радості, щастя і благополуччя.

"Любіть один одного, бо любов від Бога, і всякий люблячий породжений від Бога й знає Бога" - хай ці Євангельські рядки стануть нашим путівником. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, 27 квітня, напередодні Великодня, у Київ прибув благодатний вогонь із Храму Гробу Господнього до Єрусалима.

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