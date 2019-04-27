Фото дня: благодатний вогонь з Єрусалиму доставлений до Володимирського собору

27 квітня, напередодні Великодня, у Київ прибув благодатний вогонь з Храму Гробу Господнього Єрусалима. Фотографії вогню в дорозі і у Володимирському соборі з'явилися в соцмережах.

Так, відповідний знімок опублікував журналіст Тарас Козуб на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Благодатний вогонь з Єрусалиму. Фото: Тарас Козуб

"Вже веземо", - написав журналіст, коли делегація з благодатним вогнем перебувала в дорозі до Києва.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook співробітник Володимирського собору Василь Дідух, близько 22:00 благодатний вогонь прибув до стін святині.

"Благодатний вогонь прибув до Володимирського собору", - написав Дідух.

Благодатний вогонь з Єрусалиму у Володимирському соборі. Фото: Василь Дідух

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