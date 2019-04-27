Фото дня: благодатний вогонь з Єрусалиму доставлений до Володимирського собору

27 квітня, напередодні Великодня, у Київ прибув благодатний вогонь з Храму Гробу Господнього Єрусалима. Фотографії вогню в дорозі і у Володимирському соборі з'явилися в соцмережах.\r\nТак, відповідний знімок опублікував журналіст Тарас Козуб на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\nБлагодатний вогонь з Єрусалиму. Фото: Тарас Козуб\r\n"Вже веземо", - написав журналіст, коли делегація з благодатним вогнем перебувала в дорозі до Києва.\r\nЯк повідомив на своїй сторінці у Facebook співробітник Володимирського собору Василь Дідух, близько 22:00 благодатний вогонь прибув до стін святині.\r\n"Благодатний вогонь прибув до Володимирського собору", - написав Дідух.\r\nБлагодатний вогонь з Єрусалиму у Володимирському соборі. Фото: Василь Дідух\r\nРаніше Українські Новини писали про графік проведення обрядів в церквах і соборах Києва,а також куди піти на великодні свята у Києві та як розмалювати писанки і крапанки.