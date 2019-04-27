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27 квітня 2019, субота, 09:00 32
Азія 2019-04-27T12:30:03+03:00
Українські Новини
На Шрі-Ланці сталася масштабна перестрілка: 6 дітей і 9 дорослих загинули

На Шрі-Ланці сталася масштабна перестрілка: 6 дітей і 9 дорослих загинули

Поліція вступила в запеклу перестрілку з передбачуваними бойовиками-ісламістами на сході Шрі-Ланки під час рейду, пов'язаного з вибухами в минулу неділю, які забрали життя понад 250 осіб. На місці перестрілки знайдені тіла 15 осіб, у тому числі шести дітей, повідомляє "Російська служба BBC".

Поліція повідомила, що офіцери діяли за наводкою, а озброєна група, на слід якої вони вийшли в місті Калмунай, здійснила три вибухи, після чого почалася перестрілка. Це недалеко від рідного міста передбачуваного організатора вибухів у готелях і церквах, що сталися на Великдень.

На місці перестрілки виявлені тіла 15 осіб, у тому числі шести дітей.

Під час рейду були виявлені вибухівка і прапори "Ісламської держави", яка взяла на себе відповідальність за вибухи.

Раніше поліція і військові заявляли, що в перестрілці були вбиті четверо озброєних людей і один мирний житель. Також були вбиті двоє передбачуваних бойовиків "Ісламської держави".

Як повідомляли Українські Новини, кількість жертв вибухів на Шрі-Ланці зменшилася майже на 100 осіб.

Також на Шрі-Ланці людей призвали готуватися до нових терактів.

Тим часом, "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за серію вибухів на Шрі-Ланці.

Раніше на Шрі-Ланці почалися масові поховання жертв вибухів.

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