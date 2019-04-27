На Шрі-Ланці сталася масштабна перестрілка: 6 дітей і 9 дорослих загинули

Поліція вступила в запеклу перестрілку з передбачуваними бойовиками-ісламістами на сході Шрі-Ланки під час рейду, пов'язаного з вибухами в минулу неділю, які забрали життя понад 250 осіб. На місці перестрілки знайдені тіла 15 осіб, у тому числі шести дітей, повідомляє "Російська служба BBC".\r\nПоліція повідомила, що офіцери діяли за наводкою, а озброєна група, на слід якої вони вийшли в місті Калмунай, здійснила три вибухи, після чого почалася перестрілка. Це недалеко від рідного міста передбачуваного організатора вибухів у готелях і церквах, що сталися на Великдень.\r\nНа місці перестрілки виявлені тіла 15 осіб, у тому числі шести дітей.\r\nПід час рейду були виявлені вибухівка і прапори "Ісламської держави", яка взяла на себе відповідальність за вибухи.\r\nРаніше поліція і військові заявляли, що в перестрілці були вбиті четверо озброєних людей і один мирний житель. Також були вбиті двоє передбачуваних бойовиків "Ісламської держави".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, кількість жертв вибухів на Шрі-Ланці зменшилася майже на 100 осіб.\r\nТакож на Шрі-Ланці людей призвали готуватися до нових терактів.\r\nТим часом, "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за серію вибухів на Шрі-Ланці.\r\nРаніше на Шрі-Ланці почалися масові поховання жертв вибухів.