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22 апреля 2019, понедельник, 06:46 946
Азия 2019-04-22T06:54:47+03:00
Українські Новини
Взрывы в церквях и отелях Шри-Ланки: количество погибших выросло до 262

Взрывы в церквях и отелях Шри-Ланки: количество погибших выросло до 262

Количество погибших в результате серии взрывов в отелях и церквях Шри-Ланки выросло. Погибших уже 262 человека, а более 452 людей - ранены, сообщает местное издание Newsfirst.

Согласно данным полиции, удалось арестовать 13 человек, связанных с терактами. Школы и университеты остаются закрытыми, запланированные государственные экзамены отложены.

Ответственность за теракты пока не взял на себя никто.

В воскресенье произошло 8 взрывов в трех центральных отелях столицы Шри-Ланки Коломбо, а также в 3 католических церквях в столице и предместьях, которые изначально привели к гибели более 180 человек, в числе которых около было 35 иностранцев.

В стране наблюдаются осложнения с мобильной связью, не работают социальные сети, затруднено движение общественного транспорта, пассажиров международного аэропорта Коломбо предупреждают о возможных задержках при прохождении безопасности контроля при вылете и рекомендуют прибывать в аэропорт не позднее, чем за 4 часа до отлета.

Как сообщали Українськi Новини, на Шри-Ланке произошло еще 2 взрыва: количество жертв достигло 190 человек.

Также МИД проверял, были ли украинцы среди погибших и пострадавших на Шри-Ланке. Позже МИД сообщил, что пострадавших украинцев от серии взрывов на Шри-Ланке нет.

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