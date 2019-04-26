підписатися на розсилку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
26 квітня 2019, пʼятниця, 14:39 20
Зовнішня політика 2019-04-27T01:30:06+03:00
Українські Новини
Польща засудила спрощення видачі паспортів РФ жителям "ЛДНР"

Польща засудила спрощення видачі паспортів РФ жителям "ЛДНР"

Міністерство закордонних справ Польщі засудило рішення президента Росії Володимира Путіна спростити процедуру видачі паспортів РФ жителям окупованих територій Донбасу. Про це повідомляє прес-служба Посольства Польщі в Україні.

"Польща підтримує суверенітет і територіальну цілісність України у визнаних міжнародним співтовариством кордонах. Тому ми однозначно засуджуємо здійснювану Росією політику "паспортизації", яка вже використовувалася російськими властями у разі інших конфліктів. Вважаємо, що підписаний президентом Володимиром Путіним указ, який дає можливість отримання мешканцями окупованого Донбасу російського громадянства в спрощеному порядку - явно суперечить духові мінських угод", - підкреслюють у міністерстві.

У МЗС Польщі відзначили, що такі документи не можуть бути дійсними для подорожей.

Також у міністерстві таке рішення назвали спробою дестабілізації України та зазіхання на її територіальну цілісність.

"Прийняття цього рішення всього через кілька днів після президентських виборів, визнаних такими, що відповідають демократичним стандартам, є спробою дестабілізації України та зазіхання на її територіальну цілісність", - йдеться в повідомленні.

Польща разом з групою членів Радбезу ООН закликала Росію припинити дії, спрямовані на знищення зусиль по врегулюванню конфлікту, і повернути Україні можливість охоплення контролем власної території.

"Обидві сторони конфлікту повинні докласти всі зусилля, щоб виконати зобов'язання, взяті в рамках мінських угод", - підкреслює відомство.

Як повідомляли Українські Новини, Росія не вважає порушенням "мінських домовленостей" спрощення видачі паспортів РФ на Донбасі.

Там часом, США назвали абсурдним указ Путіна про спрощення видачі паспортів РФ "ЛДНР".

Також спеціальний представник США з питань України Курт Волкер вважає, що рішення Росії про спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу порушенням "мінських домовленостей".

Більше новин про: Польща війна на Донбасі Російське громадянство

Архів
Новини
Освячення великодніх кошиків: графік проведення обрядів в церквах і соборах Києва 12:58
Грози і дощі: погода на Великдень традиційно зіпсується 12:58
"Обережно, рашизм": що дарували Порошенку в 2018 12:55
Фонтан. Скріншот:
У центрі Києва перед Великоднем відкрився сезон фонтанів 12:16 Доповнено
Путін хоче видавати паспорти РФ всім українцям за спрощеною процедурою - росЗМІ 12:13
більше новин
Зеленський "ретельно проаналізує" мовний закон на відповідність Конституції 14:16
Грицак повернув СБУ призабуте з часів КДБ право відкривати провадження на підставі усних та письмових анонімок 13:17 Документ
Рада заборонила громадянам будувати малі сонячні електростанції на землі 20:51
Сьогодні Страсна п'ятниця: народні повір'я і заборони у скорботний день 05:51
Це повний провал Порошенка: Путін вперше висловився про перемогу Зеленського 17:43
більше новин
Зеленський "ретельно проаналізує" мовний закон на відповідність Конституції 14:16
Рада заборонила громадянам будувати малі сонячні електростанції на землі 20:51
Це повний провал Порошенка: Путін вперше висловився про перемогу Зеленського 17:43
Рубан виїхав до Польщі, - джерело 14:48 Доповнено
ЦВК оголосить результати виборів 30 квітня 16:50 Виправлено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok