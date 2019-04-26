Польща засудила спрощення видачі паспортів РФ жителям "ЛДНР"

Міністерство закордонних справ Польщі засудило рішення президента Росії Володимира Путіна спростити процедуру видачі паспортів РФ жителям окупованих територій Донбасу. Про це повідомляє прес-служба Посольства Польщі в Україні.

"Польща підтримує суверенітет і територіальну цілісність України у визнаних міжнародним співтовариством кордонах. Тому ми однозначно засуджуємо здійснювану Росією політику "паспортизації", яка вже використовувалася російськими властями у разі інших конфліктів. Вважаємо, що підписаний президентом Володимиром Путіним указ, який дає можливість отримання мешканцями окупованого Донбасу російського громадянства в спрощеному порядку - явно суперечить духові мінських угод", - підкреслюють у міністерстві.

У МЗС Польщі відзначили, що такі документи не можуть бути дійсними для подорожей.

Також у міністерстві таке рішення назвали спробою дестабілізації України та зазіхання на її територіальну цілісність.

"Прийняття цього рішення всього через кілька днів після президентських виборів, визнаних такими, що відповідають демократичним стандартам, є спробою дестабілізації України та зазіхання на її територіальну цілісність", - йдеться в повідомленні.

Польща разом з групою членів Радбезу ООН закликала Росію припинити дії, спрямовані на знищення зусиль по врегулюванню конфлікту, і повернути Україні можливість охоплення контролем власної території.

"Обидві сторони конфлікту повинні докласти всі зусилля, щоб виконати зобов'язання, взяті в рамках мінських угод", - підкреслює відомство.

Як повідомляли Українські Новини, Росія не вважає порушенням "мінських домовленостей" спрощення видачі паспортів РФ на Донбасі.

Там часом, США назвали абсурдним указ Путіна про спрощення видачі паспортів РФ "ЛДНР".

Також спеціальний представник США з питань України Курт Волкер вважає, що рішення Росії про спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу порушенням "мінських домовленостей".