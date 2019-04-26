Бойовики двічі порушили "мінські угоди" і двоє їх бійців отримали поранення

У той час як в Мінську вперше не вдалося домовитися про великоднє перемир'я на Донбасі, боевики 9 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 25 квітня, втрат серед українських військовослужбовців немає.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.\r\n"25 квітня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі - із застосуванням заборонених "мінськими угодами" мінометів калібрів 120 і 82 мм", - сказано в ньому.\r\nУ районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв з озброєння бойових машин піхоти позиції близько Павлопіль, із гранатометів різних систем - біля Гнутова, з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - біля Лебединського та Талаківки.\r\nУ районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник з мінометів калібру 82 мм і гранатометів різних систем обстріляв позиції українських військових біля населеного пункту Кримське.\r\nВтрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.\r\nЗа даними розвідки, 25 квітня двох бойовиків було поранено.\r\nЗ початку поточної доби обстрілів позицій підрозділів ООС не зафіксовано.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 24 квітня у відповідь на застосування забороненої зброї військові знищили двох окупантів.\r\nРаніше через забруднення водогону у Луганську отруїлися 20 російських військових.\r\nТим часом Росія нарощує свої війська біля кордонів України.