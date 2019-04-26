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26 квітня 2019, пʼятниця, 09:56 15
Силові структури 2019-04-26T20:00:11+03:00
Українські Новини
Бойовики двічі порушили "мінські угоди" і двоє їх бійців отримали поранення

Бойовики двічі порушили "мінські угоди" і двоє їх бійців отримали поранення

ООС. Фото: Миноборони України
ООС. Фото: Миноборони України

У той час як в Мінську вперше не вдалося домовитися про великоднє перемир'я на Донбасі, боевики 9 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 25 квітня, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"25 квітня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі - із застосуванням заборонених "мінськими угодами" мінометів калібрів 120 і 82 мм", - сказано в ньому.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв з озброєння бойових машин піхоти позиції близько Павлопіль, із гранатометів різних систем - біля Гнутова, з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - біля Лебединського та Талаківки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник з мінометів калібру 82 мм і гранатометів різних систем обстріляв позиції українських військових біля населеного пункту Кримське.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

За даними розвідки, 25 квітня двох бойовиків було поранено.

З початку поточної доби обстрілів позицій підрозділів ООС не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, 24 квітня у відповідь на застосування забороненої зброї військові знищили двох окупантів.

Раніше через забруднення водогону у Луганську отруїлися 20 російських військових.

Тим часом Росія нарощує свої війська біля кордонів України.

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