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25 апреля 2019, четверг, 08:15 419
Силовые структуры 2019-04-25T08:16:22+03:00
Українські Новини
В ответ на применение запрещенного оружия военные уничтожили двух оккупантов

В ответ на применение запрещенного оружия военные уничтожили двух оккупантов

За прошедшие сутки, 24 апреля, боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, из них восемь раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил:

  • из минометов калибра 120 мм - у населенного пункта Николаевка;
  • дважды из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - около населенных пунктов Авдеевка и Верхнеторецкое;
  • дважды из крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенных пунктов Новогнатовка и Водяное;
  • из стрелкового оружия - в районе города Марьинка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики восемь раз обстреляли позиции украинских защитников:

  • четыре раза из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - у населенного пункта Новозвановка;
  • из минометов калибра 120 мм - у населенного пункта Троицкое;
  • дважды из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия - в районе населенных пунктов Попасная и Шумы;
  • из автоматических станковых гранатометов, - вблизи населенного пункта Луганское.

Отмечается, что ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 24 апреля двух оккупантов было уничтожено, еще трех - ранены.

Как сообщали Українськi Новини, 23 апреля боевики снова нарушили режим прекращения огня, погиб военный.

Ранее из-за загрязнения водопровода в Луганске отравились 20 российских военных.

Тем временем Россия наращивает свои войска у границ Украины.

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