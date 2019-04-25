В ответ на применение запрещенного оружия военные уничтожили двух оккупантов

За прошедшие сутки, 24 апреля, боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, из них восемь раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.\r\nВ результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил:\r\n\r\nиз минометов калибра 120 мм - у населенного пункта Николаевка;\r\nдважды из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - около населенных пунктов Авдеевка и Верхнеторецкое;\r\nдважды из крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенных пунктов Новогнатовка и Водяное;\r\nиз стрелкового оружия - в районе города Марьинка.\r\n\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики восемь раз обстреляли позиции украинских защитников:\r\n\r\nчетыре раза из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - у населенного пункта Новозвановка;\r\nиз минометов калибра 120 мм - у населенного пункта Троицкое;\r\nдважды из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия - в районе населенных пунктов Попасная и Шумы;\r\nиз автоматических станковых гранатометов, - вблизи населенного пункта Луганское.\r\n\r\nОтмечается, что ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 24 апреля двух оккупантов было уничтожено, еще трех - ранены.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 23 апреля боевики снова нарушили режим прекращения огня, погиб военный.\r\nРанее из-за загрязнения водопровода в Луганске отравились 20 российских военных.\r\nТем временем Россия наращивает свои войска у границ Украины.