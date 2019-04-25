В ответ на применение запрещенного оружия военные уничтожили двух оккупантов

За прошедшие сутки, 24 апреля, боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, из них восемь раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил:

из минометов калибра 120 мм - у населенного пункта Николаевка;

дважды из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - около населенных пунктов Авдеевка и Верхнеторецкое;

дважды из крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенных пунктов Новогнатовка и Водяное;

из стрелкового оружия - в районе города Марьинка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики восемь раз обстреляли позиции украинских защитников:

четыре раза из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - у населенного пункта Новозвановка;

из минометов калибра 120 мм - у населенного пункта Троицкое;

дважды из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия - в районе населенных пунктов Попасная и Шумы;

из автоматических станковых гранатометов, - вблизи населенного пункта Луганское.

Отмечается, что ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 24 апреля двух оккупантов было уничтожено, еще трех - ранены.

Как сообщали Українськi Новини, 23 апреля боевики снова нарушили режим прекращения огня, погиб военный.

Ранее из-за загрязнения водопровода в Луганске отравились 20 российских военных.

Тем временем Россия наращивает свои войска у границ Украины.