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Круглый стол: "Выбор-2019: президентские и парламентские выборы"

Круглый стол: "Выбор-2019: президентские и парламентские выборы"

23 апреля 2019, вторник, 12:59 226
Силовые структуры 2019-04-23T13:30:38+03:00
Українські Новини
Из-за загрязнения водопровода в Луганске отравились 20 российских военных

Из-за загрязнения водопровода в Луганске отравились 20 российских военных

Российские военные Фото: redkollegia.com
Российские военные Фото: redkollegia.com

Главное управление разведки Министерства обороны заявляет, что около 20 российских военнослужащих госпитализированы с отравлением из-за попадания сточных вод в систему водоснабжения в оккупированном Россией Луганске.

Об этом на брифинге сказал спикер Минобороны Александр Мотузянык, передают Українськi Новини.

"Из-за отсутствия денег на ремонт вышла из строя система водоснабжения в районе Луганска, что привело к ее загрязнению сточными водами канализации. Использованное загрязненной воды повлекло увеличение количества заболеваний среди местных жителей и, в том числе, среди личного состава одной из мотострелковых бригад противника. С начала апреля с диагнозом "отравление" было госпитализировано больше 20 российских военнослужащих, лечение других, которые обращались в признаками отравления, проводилось амбулаторно", - озвучил он данные украинской разведки.

Мотузянык также отметил, что российское оккупационное командование приказало скрыть факт массового отравления военных.

Как сообщали Українськi Новини, Россия переместила дополнительную батальонно-тактическую группу (БТГ) военных к границе Украины после первого тура выборов Президента.

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