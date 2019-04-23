Из-за загрязнения водопровода в Луганске отравились 20 российских военных

Главное управление разведки Министерства обороны заявляет, что около 20 российских военнослужащих госпитализированы с отравлением из-за попадания сточных вод в систему водоснабжения в оккупированном Россией Луганске.

Об этом на брифинге сказал спикер Минобороны Александр Мотузянык, передают Українськi Новини.

"Из-за отсутствия денег на ремонт вышла из строя система водоснабжения в районе Луганска, что привело к ее загрязнению сточными водами канализации. Использованное загрязненной воды повлекло увеличение количества заболеваний среди местных жителей и, в том числе, среди личного состава одной из мотострелковых бригад противника. С начала апреля с диагнозом "отравление" было госпитализировано больше 20 российских военнослужащих, лечение других, которые обращались в признаками отравления, проводилось амбулаторно", - озвучил он данные украинской разведки.

Мотузянык также отметил, что российское оккупационное командование приказало скрыть факт массового отравления военных.

Как сообщали Українськi Новини, Россия переместила дополнительную батальонно-тактическую группу (БТГ) военных к границе Украины после первого тура выборов Президента.