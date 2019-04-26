Кількість жертв вибухів на Шрі-Ланці зменшилася майже на 100 осіб

Так, повідомляється, що нові дані були оголошені владою.

"Раніше повідомлялося про загибель 359 чоловік, тепер представники медичної галузі країни заявляють про те, що жертв 253", - йдеться в повідомленні.

За даними Міністерства охорони здоров'я Шрі-Ланки, деякі сильно понівечені останки спочатку порахували двічі, це з'ясувалося після проведення ДНК-експертизи.

Крім того, за словами заступника міністра оборони Шрі-Ланки Рувана Вийєвардене, морги надали неточні дані.

Як повідомляли Українські Новини, на Шрі-Ланці людей призвали готуватися до нових терактів.

Тим часом, "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за серію вибухів на Шрі-Ланці.

Раніше на Шрі-Ланці почалися масові поховання жертв вибухів.

Також на Шрі-Ланці 22 квітня прогримів новий вибух.