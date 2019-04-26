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26 квітня 2019, пʼятниця, 09:28 17
Азія 2019-04-27T03:45:10+03:00
Українські Новини
Кількість жертв вибухів на Шрі-Ланці зменшилася майже на 100 осіб

Кількість жертв вибухів на Шрі-Ланці зменшилася майже на 100 осіб

Вибухи в Шрі-Ланці. Фото: twitter/aashikchin
Вибухи в Шрі-Ланці. Фото: twitter/aashikchin

З'явилися нові дані про кількість жертв вибухів, що відбулися 21 квітня на Шрі-Ланці. Про це повідомляє ВВС.

Так, повідомляється, що нові дані були оголошені владою.

"Раніше повідомлялося про загибель 359 чоловік, тепер представники медичної галузі країни заявляють про те, що жертв 253", - йдеться в повідомленні.

За даними Міністерства охорони здоров'я Шрі-Ланки, деякі сильно понівечені останки спочатку порахували двічі, це з'ясувалося після проведення ДНК-експертизи.

Крім того, за словами заступника міністра оборони Шрі-Ланки Рувана Вийєвардене, морги надали неточні дані.

Як повідомляли Українські Новини, на Шрі-Ланці людей призвали готуватися до нових терактів.

Тим часом, "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за серію вибухів на Шрі-Ланці.

Раніше на Шрі-Ланці почалися масові поховання жертв вибухів.

Також на Шрі-Ланці 22 квітня прогримів новий вибух.

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