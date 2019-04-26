Кількість жертв вибухів на Шрі-Ланці зменшилася майже на 100 осіб

З'явилися нові дані про кількість жертв вибухів, що відбулися 21 квітня на Шрі-Ланці. Про це повідомляє ВВС.\r\nТак, повідомляється, що нові дані були оголошені владою.\r\n"Раніше повідомлялося про загибель 359 чоловік, тепер представники медичної галузі країни заявляють про те, що жертв 253", - йдеться в повідомленні.\r\nЗа даними Міністерства охорони здоров'я Шрі-Ланки, деякі сильно понівечені останки спочатку порахували двічі, це з'ясувалося після проведення ДНК-експертизи.\r\nКрім того, за словами заступника міністра оборони Шрі-Ланки Рувана Вийєвардене, морги надали неточні дані.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на Шрі-Ланці людей призвали готуватися до нових терактів.\r\nТим часом, "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за серію вибухів на Шрі-Ланці.\r\nРаніше на Шрі-Ланці почалися масові поховання жертв вибухів.\r\nТакож на Шрі-Ланці 22 квітня прогримів новий вибух.