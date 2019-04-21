На Шри-Ланке произошло 6 взрывов в церквях и отелях: более 100 погибших, около 300 раненых

На Шри-Ланке произошли шесть взрывов в отелях и католических церквях во время пасхальных служб. Предварительно известно о более ста погибших, и около 300 раненых, сообщает BBC News.

Взрывы случились практически одновременно в трех отелях и одной церкви в столице страны Коломбо, а также в двух церквях в столичном пригороде Негомбо.

Зафиксировано не менее шести взрывов. Во время пасхальных богослужений были прицельные три церкви в Коччикаде, Негомбо и Баттикалоа.

Также были взрывы в отеле Shangri La, Cinnamon Grand и Kingsbury, все в Коломбо.

Пасхальная воскресенье является одним из главных праздников в христианском календаре и собрало много людей.

Местные СМИ сообщают, что иностранные туристы могут быть среди жертв.

В церквях проходили пасхальные богослужения. Фото: twitter/aashikchin

Некоторые СМИ наводят большие цифры.

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Но пока никто не взял на себя ответственность за случившееся.

В годы, прошедшие после окончания гражданской войны в Шри-Ланке, наблюдалось спорадическое насилие, когда члены большинства буддийских сингальских общин атаковали мечети и владели мусульманской собственностью. Это привело к чрезвычайному положению в марте 2018 года.

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