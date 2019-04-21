На Шри-Ланке произошло 6 взрывов в церквях и отелях: более 100 погибших, около 300 раненых

На Шри-Ланке произошли шесть взрывов в отелях и католических церквях во время пасхальных служб. Предварительно известно о более ста погибших, и около 300 раненых, сообщает BBC News.\r\nВзрывы случились практически одновременно в трех отелях и одной церкви в столице страны Коломбо, а также в двух церквях в столичном пригороде Негомбо.\r\n\r\nЗафиксировано не менее шести взрывов. Во время пасхальных богослужений были прицельные три церкви в Коччикаде, Негомбо и Баттикалоа.\r\nТакже были взрывы в отеле Shangri La, Cinnamon Grand и Kingsbury, все в Коломбо.\r\n\r\nПасхальная воскресенье является одним из главных праздников в христианском календаре и собрало много людей.\r\nМестные СМИ сообщают, что иностранные туристы могут быть среди жертв.\r\nВ церквях проходили пасхальные богослужения. Фото: twitter\/aashikchin\r\nНекоторые СМИ наводят большие цифры. \r\nПрезидент Майтрипала Сирисена опубликовал заявление, в котором призывает людей оставаться спокойными и поддерживать власть в своих расследованиях.\r\nЧрезвычайное собрание возглавляет премьер-министр ранила Викремесингхе.\r\nВ Twitter, министр финансов Mangala Samaraweera сказал, что нападения, кажется, "хорошо скоординированной попыткой создать убийство, хаос и анархию" и убил "много невинных людей".\r\nСуществовали опасения, что возвращение бойцов из группы исламского государства может представлять угрозу в стране.\r\nНо пока никто не взял на себя ответственность за случившееся.\r\nВ годы, прошедшие после окончания гражданской войны в Шри-Ланке, наблюдалось спорадическое насилие, когда члены большинства буддийских сингальских общин атаковали мечети и владели мусульманской собственностью. Это привело к чрезвычайному положению в марте 2018 года.\r\nКак сообщали Українські Новини, 15 марта в Новой Зеландии неизвестные обстреляли две мечети: погибли не менее 27 человек.\r\nРанее произошел теракт в Питтсбургской синагоге, где 11 человек погибли\r\n