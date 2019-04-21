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21 апреля 2019, воскресенье, 09:59 165
Происшествия 2019-04-21T10:38:39+03:00
Українські Новини
На Шри-Ланке произошло 6 взрывов в церквях и отелях: более 100 погибших, около 300 раненых

На Шри-Ланке произошло 6 взрывов в церквях и отелях: более 100 погибших, около 300 раненых

Взрывы в Шри-Ланке. Фото: twitter/aashikchin
Взрывы в Шри-Ланке. Фото: twitter/aashikchin

На Шри-Ланке произошли шесть взрывов в отелях и католических церквях во время пасхальных служб. Предварительно известно о более ста погибших, и около 300 раненых, сообщает BBC News.

Взрывы случились практически одновременно в трех отелях и одной церкви в столице страны Коломбо, а также в двух церквях в столичном пригороде Негомбо.

Зафиксировано не менее шести взрывов. Во время пасхальных богослужений были прицельные три церкви в Коччикаде, Негомбо и Баттикалоа.

Также были взрывы в отеле Shangri La, Cinnamon Grand и Kingsbury, все в Коломбо.

Пасхальная воскресенье является одним из главных праздников в христианском календаре и собрало много людей.

Местные СМИ сообщают, что иностранные туристы могут быть среди жертв.

В церквях проходили пасхальные богослужения. Фото: twitter/aashikchinВ церквях проходили пасхальные богослужения. Фото: twitter/aashikchin

Некоторые СМИ наводят большие цифры. 

Президент Майтрипала Сирисена опубликовал заявление, в котором призывает людей оставаться спокойными и поддерживать власть в своих расследованиях.

Чрезвычайное собрание возглавляет премьер-министр ранила Викремесингхе.

В Twitter, министр финансов Mangala Samaraweera сказал, что нападения, кажется, "хорошо скоординированной попыткой создать убийство, хаос и анархию" и убил "много невинных людей".

Существовали опасения, что возвращение бойцов из группы исламского государства может представлять угрозу в стране.

Но пока никто не взял на себя ответственность за случившееся.

В годы, прошедшие после окончания гражданской войны в Шри-Ланке, наблюдалось спорадическое насилие, когда члены большинства буддийских сингальских общин атаковали мечети и владели мусульманской собственностью. Это привело к чрезвычайному положению в марте 2018 года.

Как сообщали Українські Новини, 15 марта в Новой Зеландии неизвестные обстреляли две мечети: погибли не менее 27 человек.

Ранее произошел теракт в Питтсбургской синагоге, где 11 человек погибли

 

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