Німеччина вважає спрощення видачі паспортів жителям РФ "ЛДНР" порушенням "мінських угод"

Офіційний представник уряду Німеччини Ульріке Деммер заявила, що Німеччина вважає, що рішення Росії про спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу порушенням "мінських домовленостей".

Про це вона написала у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Федеративна Республіка Німеччина вимагає кроків з впровадження "мінських угод" замість підриву тих, які були узгоджені", - заявила вона.

Як повідомляли Українські Новини, Франція засудила указ Путіна спростити видачу паспортів РФ жителям ОРДЛО.

Також Радбез ООН проведе термінове засідання через звернення України.

Тим часом, США назвали абсурдним указ Путіна про спрощення видачі паспортів РФ "ЛДНР".