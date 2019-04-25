Німеччина вважає спрощення видачі паспортів жителям РФ "ЛДНР" порушенням "мінських угод"

Офіційний представник уряду Німеччини Ульріке Деммер заявила, що Німеччина вважає, що рішення Росії про спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу порушенням "мінських домовленостей".\r\nПро це вона написала у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.\r\n"Федеративна Республіка Німеччина вимагає кроків з впровадження "мінських угод" замість підриву тих, які були узгоджені", - заявила вона.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Франція засудила указ Путіна спростити видачу паспортів РФ жителям ОРДЛО.\r\nТакож Радбез ООН проведе термінове засідання через звернення України.\r\nТим часом, США назвали абсурдним указ Путіна про спрощення видачі паспортів РФ "ЛДНР".