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24 апреля 2019, среда, 22:40 455
Внешняя политика 2019-04-24T22:45:15+03:00
Українські Новини
Совбез ООН проведет срочное заседание из-за обращения Украины

Совбез ООН проведет срочное заседание из-за обращения Украины

ООН. Фото: cbsnews.com
ООН. Фото: cbsnews.com

Завтра, 25 апреля, состоится срочное заседание Совета безопасности ООН касательно обращения Украины по упрощению Россией процедуры получения российских паспортов для жителей оккупированных территорий Донбасса. Об этом сообщил пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко на своей странице в Facebook.

Так, сообщается, что заседание начнется 25 апреля в 22:00 по киевскому времени.

"Срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с решением Кремля о выдаче российских паспортов на Донбассе состоится завтра - 25 апреля - в 22:00 ч. по киевскому времени (15:00 ч. по НЙ). Заседание созывается по требованию украинской стороны и будет проходить в открытом формате. Германия как председатель Совета Безопасности и другие партнеры Украины откликнулись оперативно", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, США назвали абсурдным указ Путина об упрощении выдачи паспортов РФ в "ЛДНР".

Тем временем, Волкер жестко высказался об упрощении РФ выдачи российских паспортов на Донбассе.

Также Украина обратилась в ООН из-за упрощения выдачи российских паспортов жителям Донбасса.

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