подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Глава НБУ Кирилл Шевченко впервые встретился с представителями МВФ
23 июля 2020, четверг, 16:15 633
Политика 2020-07-23T16:19:30+03:00
Українські Новини
Глава НБУ Кирилл Шевченко впервые встретился с представителями МВФ

Глава НБУ Кирилл Шевченко впервые встретился с представителями МВФ

Кира Молчанова
НБУ, МВФ, Кирилл Шевченко
Кирилл Шевченко. Фото: Кирилл Шевченко/Facebook
Кирилл Шевченко. Фото: Кирилл Шевченко/Facebook

Глава Национального банка Кирилл Шевченко провел первую встречу с представителями Международного валютного фонда и пообещал, что НБУ выполнит все обязательства, взятые в рамках меморандума.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"МВФ был, есть и будет ключевым стратегическим партнером Украины в целом и Национального банка в частности. Поэтому полное и успешное выполнение программы сотрудничества с МВФ является моим приоритетом. Могу заверить, что все обязательства, которые Национальный банк взял на себя Меморандумом об экономической и финансовой политике, будут выполнены полностью и в срок", – подчеркнул глава Национального банка.

В частности, Шевченко отметил, что, как и для МВФ, в соответствии с Меморандумом о сотрудничестве с Украиной, для него одним из приоритетов является уменьшение объема неработающих кредитов, которые сегодня обременяют банковскую систему, в том числе балансы государственных банков. Ведь оздоровление балансов банков поможет оживить кредитование, что будет способствовать более быстрому восстановлению экономики.

Представители Международного валютного фонда отметили, что во многом благодаря именно взвешенной политике Национального банка Украины была обеспечена макроэкономическая стабилизация в последнее пятилетие; и это было бы невозможно без независимости НБУ.

Со своей стороны глава НБУ заверил представителей международной организации, что глубоко уважает независимость Национального банка: "НБУ получил институциональную независимость в 2015 году именно для того, чтобы мы имели возможность выполнять наш мандат и благодаря этому повышать благосостояние украинцев".

Стороны обсудили также текущее состояние сотрудничества в рамках Меморандума между Украиной и МВФ и обменялись мнениями относительно вызовов, которые стоят перед украинской и мировой финансовой системой в контексте коронакризиса.

Больше новостей о: НБУ МВФ Кирилл Шевченко

Суд начал рассмотрение меры пресечения подозреваемому в захвате заложников в Луцке Кривошу
НБУ улучшил прогноз роста инфляции с 6% до 4,7% в 2020
Новости
Мистер возвращается. Главным тренером киевского "Динамо" стал экс-наставник донецкого "Шахтера" Мирча Луческу 16:30
Глава НБУ Кирилл Шевченко впервые встретился с представителями МВФ 16:15
Преступник, захвативший полицейского в заложники, отпустил его и скрылся в лесу 16:11
Кабмин выделит из бюджета средства на покрытие 20% "зеленого тарифа" 16:04
Суд начал рассмотрение меры пресечения подозреваемому в захвате заложников в Луцке Кривошу 16:01
больше новостей
"Нефтегаз" повысил цену на газ для населения 17:28
Активист Кучапин найден мертвым в квартире в Киеве 13:24
До конца карантина осталось 10 дней. Что разрешено 08:20
Пожар на Стеценко. Фото: ГосЧс
В центре Киева ночью горел жилой комплекс 08:43
Олег Волошин. Фото: Андрей Якобчук
Депутат Волошин назвал главного нападавшего – охранник митингов Порошенко 18:50
больше новостей
Зеленский. Фото: УП
После успешных переговоров с луцким террористом Зеленского призывают поговорить с Донбассом 09:57
Журналисты выяснили, что рейтинг стран, где Украина лидирует в списке самых криминальных, — фейк 09:23
В Украине более чем вполовину выросло количество миллионеров: сколько их в стране 17:16
Олег Волошин. Фото: Андрей Якобчук
Депутат Волошин назвал главного нападавшего – охранник митингов Порошенко 18:50
Как досрочно прекратить самоизоляцию и где пройти ПЦР-тест. Ответы на популярные вопросы о коронавирусе 20:40
больше новостей
Подозреваемый в захвате заложников в Луцке Кривош отрицает наличие у него сообщников
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok