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20 июля 2020, понедельник, 19:30 343
Экономика 2020-07-20T20:00:02+03:00
Українські Новини
Шевченко рассказал, будет ли он менять правление НБУ

Шевченко рассказал, будет ли он менять правление НБУ

Елизавета Кесельман
НБУ, Кирилл Шевченко, Национальный банк
Кирилл Шевченко. Фото: ukrgasbank.com
Кирилл Шевченко. Фото: ukrgasbank.com

Новоназначенный 16 июля Верховной Радой глава Национального банка Кирилл Шевченко рассказал, по каким критериям планирует работать с командой, отвечая на вопрос, будет он менять правление НБУ или же сохранит нынешний состав. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции. 

"По команде – у меня есть четкие критерии, по которым я работаю с командой. Первое – это профессионализм, второе – профессионализм, третье – профессионализм", - заявил он. 

Вместе с тем он добавил, что у него запланированы вместе с коллегами из правления ряд встреч и звонков к представителям международного финансового сообщества.

Шевченко добавил, что он намерен изучить процедуры и политику работы НБУ для того, чтобы усовершенствовать работу регулятора на следующие несколько лет.

Как сообщали Українські Новини, Шевченко отмечает, что НБУ должен ограничить использование банками долгосрочных ценных бумаг вместо кредитования предприятий.

Также Национальный банк переводит часть сотрудников на трудовые контракты, чтобы новый глава не смог их уволить.

 

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Шевченко рассказал, будет ли он менять правление НБУ
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