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24 июля 2020, пятница, 09:48 419
Экономика 2020-07-24T10:30:02+03:00
Українські Новини
Украина разместила еврооблигации на $2 млрд

Украина разместила еврооблигации на $2 млрд

Елена Новикова
Еврооблигации, Ценные бумаги, экономика Украины, размещение еврооблигаций
Еврооблигации. Фото: focus.ua:
Еврооблигации. Фото: focus.ua:

Украина разместила еврооблигации на 2 млрд долларов, в то время, как начале июля Украина отменила размещение на 1,75 млд долларов из-за отставки главы НБУ Якова Смолия. Об этом сообщил Українським Новинам представитель одного из иностранных банков.

"Купон бумаг составил 7,25%. Совокупный спрос при размещении составил более 6 млрд долларов", - отметил он.

Источник уточнил, что бумаги имеют срок погашения в марте 2033 года.

Как сообщали Українські Новини, в конце мая Украина погасила еврооблигации, выпущенные под госгарантии США, на 1 млрд долларов.

Ранее сообщалось о том, что Украина планировала в четверг, 23 июля, объявить ускоренное предложение обмена по определенным непогашенным облигациям внешних государственных займов страны со сроком погашения в 2021 и 2022 годах на сумму до 750 млн долларов одновременно с выпуском новых облигаций.

Кроме того, в июле текущего года также наша страна должна погасить 500 млн евро первого транша макрофинансовой помощи.

Также вместо Якова Смолия Верховная Рада назначила главой Национального банка председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко.

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