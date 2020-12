Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), которая ранее предупредила инвесторов о 10 признаках фиктивности инвестиционного проекта, допустила к обращению в Украине акции Facebook, Tesla, Netflix, Microsoft Corporation, Advanced Micro Devices и Visa.

Об этом свидетельствуют данные комиссии, передают Українські Новини.

Согласно положению о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории Украины, решение о допуске принимается комиссией по заявлению иностранного эмитента ценных бумаг или Центрального депозитария ценных бумаг в отношении всех ценных бумаг соответствующего выпуска эмитента.

Ценные бумаги иностранного эмитента допускаются к обращению на территории Украины на фондовых биржах и внебиржевом рынке.

Эмитент иностранных ценных бумаг дополнительно взаимодействует с фондовой биржей для обеспечения прохождения процедуры листинга ценных бумаг.

Данное решение было принято 8 декабря.

К обращению допущены ценные бумаги Facebook Inc., Tesla Inc., Netflix Inc., Microsoft Corporation, Visa Inc и Advanced Micro Devices Inc.

Как сообщали Українські Новини, в марте прошлого года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) допустила к обращению в Украине акции корпорации Apple Inc. (США) и американские казначейские обязательства (US Treasuries) со сроком погашения 30 января 2023 года.

Также украинцы более охотно инвестируют в гособлигации США, чем в акции Apple.

Кроме того, согласно опубликованному годовому отчету Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, по итогам 2019 года компания ICU стала крупнейшим торговцем ОВГЗ на биржевом рынке. По данным комиссии, объем биржевых сделок с ОВГЗ, проведенных компанией, составил 98 млрд грн или 16,07% от общего объема биржевых контрактов.

