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03 сентября 2020, четверг, 14:21 616
Экономика 2020-09-03T14:30:01+03:00
Українські Новини
Годовой отчет НКЦБФР: ICU - крупнейший торговец ОВГЗ по итогам 2019 года

Годовой отчет НКЦБФР: ICU - крупнейший торговец ОВГЗ по итогам 2019 года

Петр Стуженко
ОВГЗ, НКЦБФР, ICU, Константин Стеценко, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Компания ICU. Фото: ICU
Компания ICU. Фото: ICU

Согласно опубликованному годовому отчету Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, по итогам 2019 года компания ICU стала крупнейшим торговцем ОВГЗ на биржевом рынке. По данным комиссии, объем биржевых сделок с ОВГЗ, проведенных компанией, составил 98 млрд грн или 16,07% от общего объема биржевых контрактов.

Таким образом, согласно официальным данным, ICU сохраняет беспрерывное лидерство на этом рынке на протяжении уже 10 лет.

"Мы стояли у истоков цивилизованного рынка ОВГЗ в Украине и росли вместе с ним, активно участвуя в развитии инфраструктуры рынка и финансовой грамотности потенциальных инвесторов. Поэтому особенно приятно, что плоды наших усилий ежегодно видны по самым точным показателям - в отчетных цифрах", - комментирует Константин Стеценко, соучредитель ICU.

По данным НКЦБФР, операции с ОВГЗ превалировали на рынке ценных бумаг в течение последних трех лет, если сравнивать с объемами контрактов по другим финансовым инструментам. Общий объем торгов ОВГЗ в 2019 году вырос на 55,04% в сравнении с предыдущим годом, составив 630,07 млрд грн. Из них почти половина - это торги на биржевом рынке. 

"Немаловажную роль в росте рынка ОВГЗ в прошлом году сыграла активность физических лиц. Все больше людей стали понимать, что это за инструмент, и диверсифицировать свои вложения. В этом и заслуга активной коммуникационной политики непосредственного эмитента - Министерства финансов Украины. Также, безусловно, в пользу ОВГЗ играет отсутствие налогов, которые люди платят при размещении средств на депозите - ближайшем сравнимом с облигациями инструменте. Так, с дохода на ОВГЗ не нужно платить военный сбор и НДФЛ, что очень привлекательно сказывается на конечном заработке", - комментирует Евгения Грищенко, руководитель отдела брокерского обслуживания клиентов ICU.  

Ознакомиться с полным содержанием годового отчета НКЦБФР можно по ссылке.

Напомним, согласно аналитике международного издания Global Banking & Finance, с 2011 года исследующего деятельность финансовых компаний в более 150 странах, ICU признана лучшим брокером в Украине в 2019-20 гг. Издание отметило лидерство компании по объему торгов и количеству биржевых сделок с государственными облигациями.

Справка. Компания ICU основана в 2006 году выходцами из ING Bank и c тех пор выросла в одну из крупнейших финансовых групп в Украине. Под ее управлением находятся активы в размере более $500 млн. Основными направлениями деятельности ICU является брокерский бизнес, инвестиционно-банковские услуги, управление активами. В 2018 году группа расширила свой бизнес, выйдя на рынок венчурных инвестиций и уже став на сегодняшний день одним из ключевых инвесторов в украинские технологические стартапы. Учредители ICU - Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

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