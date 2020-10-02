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02 октября 2020, пятница, 21:02 68
Интернет и IT 2020-10-02T21:30:02+03:00
Українські Новини
Минцифры договорилось с Microsoft о создании облачных сервисов на $500 млн

Минцифры договорилось с Microsoft о создании облачных сервисов на $500 млн

Елена Новикова
Microsoft, Xbox, Дія, Минцифры, Облачные сервисы, Azure Expansion Program
Microsoft. Фото: pixabay
Microsoft. Фото: pixabay

Министерство цифровой трансформации подписало меморандум с корпорацией Microsoft (США), котораяя ранее показала изображения Xbox Series S и назвала цену консоли, о сотрудничестве, в том числе о внедрении программы Azure Expansion Program, предусматривающей создание облачных сервисов в размере более 500 млн долларов.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в ходе пресс-конференции по случаю подписания меморандума, передают Українськi Новини.

"Программа Azure включает развитие облачных сервисов в размере более 500 млн долларов", - сказал он.

Федоров заявил, что министерство рассматривает возможность перехода сервисов Дія 2.0 на данные облачные сервисы.

Он напомнил, что целью Минцифры является оцифрование 100% государственных услуг за 2,5 года.

Кроме того, в рамках сотрудничества Минцифры и Microsoft будет привлечено более 10 тыс. украинских IT-специалистов на протяжении 3 лет.

Генеральный директор представительства Microsoft в Украине Ян Петер Де Йонг подчеркнул, что данные облачные технологии отвечают всем условиям законодательства и стандартов.

Также заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков отметил, что с теперь украинцы смогут официально зарегистрировать приобретенную игровую консоль Xbox от Microsoft, выбрав страну нахождения "Украина".

Как сообщали Українськi Новини, в апреле Министерство цифровой трансформации запустило онлайн-портал "Дія", где доступны уже 27 публичных услуг.

Ранее Microsoft запустила бесплатные курсы по информационным технологиям для 25 млн человек.

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