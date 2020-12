Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦБФР) допустила до обігу в Україні акції Facebook, Tesla, Netflix, Microsoft Corporation, Advanced Micro Devices і Visa тоді, як раніше НКЦФБР попередила інвесторів про 10 ознак фіктивності інвестиційного проєкту

Про це свідчать дані комісії, передають Українські Новини.

Згідно з положенням про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України, рішення про допуск приймається комісією за заявою іноземного емітента цінних паперів або Центрального депозитарію цінних паперів у відношенні всіх цінних паперів відповідного випуску емітента.

Цінні папери іноземного емітента допускаються до обігу на території України на фондових біржах і позабіржовому ринку.

Емітент іноземних цінних паперів додатково взаємодіє з фондовою біржею для забезпечення проходження процедури лістингу цінних паперів.

Дане рішення було прийнято 8 грудня.

До звернення допущені цінні папери Facebook Inc., Tesla Inc., Netflix Inc., Microsoft Corporation, Visa Inc і Advanced Micro Devices Inc.

Як повідомляли Українські Новини, в березні минулого року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦБФР) допустила до обігу в Україні акції корпорації Apple Inc. (США) і американські казначейські зобов'язання (US Treasuries) з терміном погашення 30 січня 2023 року.

Також котирування акцій британської Ferrexpo продовжили зростання 2-й тиждень поспіль і з 30 листопада по 4 грудня збільшилися на 23,3% до £2.6/акція.

Крім того, котирування акцій одного з найбільших виробників м'яса птиці компанії "Миронівський хлібопродукт" (МХП, Київ) на Лондонській фондовій біржі знизилися на 0,7%, або на 0,04 долара до 6,06 долара за акцію.

