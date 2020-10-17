Директор НАБУ Сытник на две недели потерял трудоспособность

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник находился в состоянии временной нетрудоспособности 15 дней в конце сентября - начале октября, хотя от коронавируса он уже выздоровел. Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин. Согласно табелю рабочего времени за сентябрь-октябрь, Сытник брал три дня отпуска 18-20 сентября, после чего с 21 по 30 сентября находился в состоянии временной нетрудоспособности. 1-5 октября он также был в этом состоянии. Вышел на работу Сытник 6 октября. Причина, по которой Сытник временно потерял трудоспособность, не указывается. Как сообщали Українськi Новини, зарплата директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника за август составила 156 912 гривен. Ранее сообщалось о том, что в апреле Артем Сытник задекларировал земельный участок жены в Крыму и 160 тысяч ежемесячной зарплаты. В честь дня рождения главы НАБУ Артема Сытника в Киеве появился баннер с "поздравлением". На нем было написано: Спасибо!!! Что никого не посадил, братан!!! С Днюхой!. Также главе НАБУ Артему Сытнику и бывшему главе САП Назару Холодницкому предлагали 6 миллионов долларов взятки за закрытие дела Злочевского.