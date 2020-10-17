Директор НАБУ Сытник на две недели потерял трудоспособность

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник находился в состоянии временной нетрудоспособности 15 дней в конце сентября - начале октября, хотя от коронавируса он уже выздоровел.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

Согласно табелю рабочего времени за сентябрь-октябрь, Сытник брал три дня отпуска 18-20 сентября, после чего с 21 по 30 сентября находился в состоянии временной нетрудоспособности.

1-5 октября он также был в этом состоянии.

Вышел на работу Сытник 6 октября.

Причина, по которой Сытник временно потерял трудоспособность, не указывается.

Как сообщали Українськi Новини, зарплата директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника за август составила 156 912 гривен.

Ранее сообщалось о том, что в апреле Артем Сытник задекларировал земельный участок жены в Крыму и 160 тысяч ежемесячной зарплаты.

В честь дня рождения главы НАБУ Артема Сытника в Киеве появился баннер с "поздравлением". На нем было написано: Спасибо!!! Что никого не посадил, братан!!! С Днюхой!.

Также главе НАБУ Артему Сытнику и бывшему главе САП Назару Холодницкому предлагали 6 миллионов долларов взятки за закрытие дела Злочевского.

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