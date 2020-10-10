Сытник выздоровел от коронавируса, - и.о. главы САП Грищук

В то время как почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет смог побороть COVID-19, стало известно о выздоровлении от коронавируса директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.

"Насколько мне известно - он уже выздоровел", - сказал он.

Грищук рассказал, что перед тем, как Сытник заболел, он не встречался с ним, а общался только в телефонном режиме.

Как сообщали Українськi Новини, 24 сентября стало известно, что глава НАБУ Артем Сытник заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

Также сообщалось, что в конце сентября после COVID-19 выздоровел народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк.

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