Бой Ломаченко — Лопес: эксперты проанализировали соперников и дали прогноз

В воскресенье, 18 октября в 5:00 по Киеву в Лас-Вегасе (штат Невада, США) начнется поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. В ринге между собой сойдутся чемпион мира по версиям WBC Franchise, WBA Super и WBO Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и чемпион по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО).

Эксперты UA-Sport подробно обсудили предстоящий бой, определили сильные и слабые стороны обоих боксеров, рассказали о тренировочном процессе и подготовке и спрогнозировали победителя мегафайта.

Как пишет 112.ua, этого боя ждал весь боксерский мир. План промоутера Боба Арума должен был определить абсолютного чемпиона легкого дивизиона еще ранней весной. Но с самого начала все пошло не по плану. В бою за вакантный пояс IBF молодой Теофимо Лопес сенсационно быстро укладывает на ринг Ричарда Комми и впервые примеряет на себя титул чемпиона.

Американец и до боя пытался на словах спровоцировать Ломаченко, подогревая интерес к себе. А после объявления поединка за все пояса Теофимо вместе с тренером-отцом устроили настоящий трешток, рассказывая как и в каком раунде 23-летний панчер отправит Лому в нокаут. Украинец в ответ вежливо поприветствовал Лопеса в "клубе чемпионов", после чего отправился домой готовится к бою.

Начало пандемии коронавируса заставила организаторов сменить планы. Бой, который должен был пройти еще в марте, затем в мае, потом в конце лета, пока не утвердилась финальная дата - 17 октября, Лас-Вегас. Оба боксера отправились в тренировочные лагеря. Ломаченко вместе с отцом традиционно провели часть лагеря в Украине, а финальный этап подготовки - в Окснарде. Лопес же тренировался в родном Нью-Йорке, подогревая прессу постоянными высказываниями.

Помимо любви поболтать, Теофимо обладает отличным талантом мощного панчера. Профикарьера американца выглядит круче, чем у Ломы. А нокаут Комми выглядит устрашающим. Помимо мощного удара, Лопес отлично работает на ногах и хорошо "читает" соперников. Но в истории Лопеса не было реально серьезных оппонентов. Это его первая защита титула. Ломаченко же стал чемпионом мира уже в третьем бою и с тех пор лишь повышает уровень своей оппозиции. При этом, по словам самого Васи, еще никто из его соперников не заставлял его работать на 100% возможностей.

Как сообщали Українські Новини, ранее запланированный на май бой между Ломаченко и Лопесом перенесли из-за коронавируса. Ранее СМИ писали, что бой Ломаченко и Лопеса может сорваться. Американец отказался от предложенного гонорара в размере 1,2 млн долларов и требует намного больше. Ломаченко согласился на гонорар в размере более 3,25 млн долларов.

Тем временем, украинский боксер Василий Ломаченко занял первое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.



Кроме того, украинские парашютисты представили видеоролик в поддержку Ломаченко перед поединком против британца Люка Кэмпбелла.

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