Украинец Ломаченко стал лучшим боксером в мире

Украинский боксер Василий Ломаченко занял первое место в рейтинге лучших боксеров. Об этом сообщает американский канал ESPN.

Американский телеканал ESPN назвал украинского спортсмена Василия Ломаченко лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории. Шестое место в рейтинге занял украинский боксер Александр Усик. Второе место занял Теренс Кроуфорд из США, на третьем месте – мексиканец Сауль Альварес. Согласно предыдущей версии рейтинга, украинцы не сменили своих позиций.

Ломаченко является обладателем четырех чемпионских поясов . Он также обладатель Кубка Вэла Баркера, заслуженный мастер спорта Украины. Наиболее титулованный боксёр независимой Украины.

Как сообщали Українські Новини, украинский боксер Ломаченко победил британца Кэмпбелла единогласным решением в поединке за титулы WBA, WBO и вакантный пояс WBC.

Украинские парашютисты сняли видеоролик в поддержку Василия Ломаченко перед поединком против британца Люка Кэмпбелла.

Также сообщали о том, что говорят на Западе об украинском боксере Ломаченко.