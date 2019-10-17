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17 октября 2019, четверг, 18:07 214
Спорт 2019-10-17T18:11:48+03:00
Українські Новини
Украинец Ломаченко стал лучшим боксером в мире

Украинец Ломаченко стал лучшим боксером в мире

Василий Ломаченко.Фото:Instagram/lomachenkovasiliy
Василий Ломаченко.Фото:Instagram/lomachenkovasiliy

Украинский боксер Василий Ломаченко занял первое место в рейтинге лучших боксеров. Об этом сообщает американский канал ESPN.

Американский телеканал ESPN назвал украинского спортсмена Василия Ломаченко лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории. Шестое место в рейтинге занял украинский боксер Александр Усик. Второе место занял Теренс Кроуфорд из США, на третьем месте – мексиканец Сауль Альварес. Согласно предыдущей версии рейтинга, украинцы не сменили своих позиций.

Ломаченко является обладателем четырех чемпионских поясов . Он также обладатель Кубка Вэла Баркера, заслуженный мастер спорта Украины. Наиболее титулованный боксёр независимой Украины.

Как сообщали Українські Новини, украинский боксер Ломаченко победил британца Кэмпбелла единогласным решением в поединке за титулы WBA, WBO и вакантный пояс WBC.

Украинские парашютисты сняли видеоролик в поддержку Василия Ломаченко перед поединком против британца Люка Кэмпбелла.

Также сообщали о том, что говорят на Западе об украинском боксере Ломаченко.

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