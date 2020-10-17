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17 октября 2020, суббота, 06:30 989
Спорт 2020-10-17T06:30:01+03:00
Українські Новини
Бой Ломаченко—Лопес: где и когда смотреть

Бой Ломаченко—Лопес: где и когда смотреть

Валерия Драгомирова
Бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес, Ломаченко-Лопес
Василий ломаченко. Фото:instagram.com/trboxing
Василий ломаченко. Фото:instagram.com/trboxing

18 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на ринге сойдутся чемпион мира по версиям WBC Franchise, WBA Super и WBO Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и чемпион по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО).

Об этом сообщает ua-football

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе начнется в 05.00 по Киеву.

Сообщается, что в Украине этот бой в прямом эфире можно будет посмотреть на медиа-ресурсе "MEGOGO". Начало трансляции - в 05:00 по Киеву.

А на американскую аудиторию бой Ломаченко-Лопес бесплатно будет транслировать телеканал ESPN.

Как сообщали Українські Новини, украинский боксер Василий Ломаченко занял первое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.

Ранее СМИ писали, что бой Ломаченко и Лопеса может сорваться. Американец отказался от предложенного гонорара в размере 1,2 млн долларов и требует намного больше. Ломаченко согласился на гонорар в размере более 3,25 млн долларов.

Кроме того, украинские парашютисты представили видеоролик в поддержку Ломаченко перед поединком против британца Люка Кэмпбелла. 

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