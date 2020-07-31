подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Спорт
  • Бой Ломаченко и Лопеса может сорваться. Соперник украинца отказался от гонорара
31 июля 2020, пятница, 12:01 933
Спорт 2020-07-31T13:45:03+03:00
Українські Новини
Бой Ломаченко и Лопеса может сорваться. Соперник украинца отказался от гонорара

Бой Ломаченко и Лопеса может сорваться. Соперник украинца отказался от гонорара

Елизавета Кесельман
Спорт, Бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес
Ломаченко. Фото: bigmir)net
Ломаченко. Фото: bigmir)net

Объединительный бой двух чемпионов легкого веса Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса, который переносили из-за коронавируса, может так и не состояться. Причиной тому отказ соперника украинца от предложенного гонорара.Об этом сообщает журналист The Athletic Майк Коппинджер.

Согласно информации журналиста, американец отказался от предложенного гонорара в размере 1,2 млн долларов и требует намного больше. Ломаченко согласился на гонорар в размере более 3,25 млн долларов.

"До ориентировочной даты боя осталось чуть больше 60 дней, и наши источники сообщают, что Теофимо смирился с защитой своего титула против другого соперника. Есть ли шанс спасти бой Ломаченко - Лопес?", - написал инсайдер.

Предполагалось, что бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе пройдет 3 октября в Лас-Вегасе (США). Ломаченко обладает поясами по версиям WBC Franchise, WBA и WBO. Лопес является чемпионом по версии IBF.

Как сообщали Українські Новини, Василий Ломаченко занял первое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.

До этого украинец Василий Ломаченко и британец Люк Кэмпбелл встретились в ночь с 31 августа на 1 сентября во поединке за титулы WBA, WBO и вакантный пояс WBC. Украинец победил

Больше новостей о: Спорт Бокс Василий Ломаченко Теофимо Лопес

Уволен еще один замглавы НБУ Холод
После рекордного прироста заболеваемость коронавирусом начала падать
Новости
В Польше за сутки зафиксировали наибольшее количество новых случаев коронавируса с начала пандемии 13:59
Суд продлил запрет бизнесмену Альперину выезжать за границу 13:56
В Великобритании из-за новой вспышки коронавируса на карантин отправили около 4,5 миллиона человек 13:30
Госэкоинспекция оценивает ущерб для государства от аварии танкера "Делфи" в $20 тысяч 13:30
В Кабмине объяснили, как начнется новый учебный год в вузах 13:30
больше новостей
Клиенты "Приватбанка" смогут снимать "наличку" с карт на кассах трех сетей супермаркетов 13:00 Список
"Укрзализниця" запускает в Карпаты новый поезд 09:24
Помидоры на Юге начали стремительно дорожать. Почем продают овощ на рынке 05:45
В Минске прошел массовый митинг в поддержку Тихановской. Скриншот: Твиттер
В Минске прошел самый масштабный митинг за 10 лет в поддержку главной соперницы Лукашенко Тихановской 09:10
Дача Януковича в Урзуфе. Фото: pozitciya.com.ua
Бойцы "Азова" показали, как выглядит бывшая дача Януковича в Урзуфе 12:21
больше новостей
Клиенты "Приватбанка" смогут снимать "наличку" с карт на кассах трех сетей супермаркетов 13:00 Список
Суд открыл производство о запрете деятельности "Партии Шария" 16:11
Запорожский райсовет запретил игорный бизнес в районе 17:55 Документ
Выборы мэра Киева: Пальчевский заказал фейковый рейтинг, – Наумович 16:46
Риск адвоката заразиться коронавирусом должен рассматриваться как уважительная причина неявки в суд, – Гвоздий 18:28
больше новостей
Украина получит вакцину против коронавируса на 20% населения, - Ляшко
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok