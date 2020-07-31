Бой Ломаченко и Лопеса может сорваться. Соперник украинца отказался от гонорара

Объединительный бой двух чемпионов легкого веса Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса, который переносили из-за коронавируса, может так и не состояться. Причиной тому отказ соперника украинца от предложенного гонорара.Об этом сообщает журналист The Athletic Майк Коппинджер.

Согласно информации журналиста, американец отказался от предложенного гонорара в размере 1,2 млн долларов и требует намного больше. Ломаченко согласился на гонорар в размере более 3,25 млн долларов.

With the proposed date a little over 60 days away, Teofimo is resigned to defending his title against a different opponent, per sources. Can the fight be salvaged? https://t.co/FnCWG8Qzju — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) July 30, 2020

"До ориентировочной даты боя осталось чуть больше 60 дней, и наши источники сообщают, что Теофимо смирился с защитой своего титула против другого соперника. Есть ли шанс спасти бой Ломаченко - Лопес?", - написал инсайдер.

Предполагалось, что бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе пройдет 3 октября в Лас-Вегасе (США). Ломаченко обладает поясами по версиям WBC Franchise, WBA и WBO. Лопес является чемпионом по версии IBF.

Как сообщали Українські Новини, Василий Ломаченко занял первое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.

До этого украинец Василий Ломаченко и британец Люк Кэмпбелл встретились в ночь с 31 августа на 1 сентября во поединке за титулы WBA, WBO и вакантный пояс WBC. Украинец победил.